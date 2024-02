La durísima chicana de Morena en medio de su guerra con Jorge Rial

En principio comenzó dando notas nuevamente acerca de su situación, y una vez le reprochó a su padre el hecho de que no le compre un lugar para vivir.

Luego, a través de sus redes sociales, compartió fuertes frases con las cuales se sintió identificada en medio de toda la polémica familiar."Hay que cuidarse más del cobarde que del valiente, porque el valiente te enfrenta, pero el cobarde te traiciona", recitaba una de ellas.

Sin embargo, eso no fue todo, dado que horas después publicó una nueva frase y expresó: "Mientras seas la envidiada y no la envidiosa, vas ganando en esta vida".

More Rial indirectas

Otro escándalo para More Rial: se supo en qué gastaba la plata que le daba su padre

Desde que cortó todo vínculo con su famoso padre el año pasado, tras su raid televisivo ventilando intimidades familiares, a More Rial se le complica cada día más su situación, al menos en términos económicos.

Sin un techo fijo donde vivir, la hija de Jorge Rial hoy paga 50 mil pesos diarios en las habitaciones que alquila para pasar la noche con el dinero que recauda de sus acciones virtuales como influencer, al tiempo que está separada de su hijo Francesco quien vive en Córdoba junto a su papá, que hoy lo tiene a su cargo.

En este contexto más que complicado para Morena, en las últimas horas apareció una mujer de nombre Gisela, quien dice haber sido la sacerdotisa de la hija de Rial, haber hecho "trabajos" para ella y reveló en qué gastaba el dinero que recibía del periodista.

“El último trabajo que me pidió, al que no accedí, era que quería reventar al padre y que no esté más con nadie y que nadie quiera estar con él, que no pueda volver a tener una pareja estable”, aseguró la mujer entrevistada en el programa Gossip (Net TV).

Al tiempo que confió que Jorge Rial "la dejó de ayudar por todas las cosas en las que ella se metió. Muchas veces hemos estado hablando por videollamada con ella y llamó al padre que, en ese momento, la ayudaba económicamente, le pagaba el departamento y la ayudaba en los gastos del jardín del nene, pero ella lo trataba mal. Se gastaba toda la plata en brujería”.

Por último, esta persona apuntó contra More Rial remarcando que no se ocupaba de su hijo Francesco: “No lo mandaba a la escuela y vivía todas las noches de joda. Es una persona que no está bien psicológicamente, yo no solamente hice de bruja con ella, sino que otras veces hice de psicóloga, traté de encaminarla y ayudarla”.