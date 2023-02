La durísima confesión de Martita Fort sobre cómo vivió la muerte de Gustavo Martínez

Gustavo Martínez con Felipe y Martita Fort.jpg Felipe y Martita Fort junto a Gustavo Martínez, el hombre que los crio tras la muerte de su padre, Ricardo Fort.

En tanto, la hermana de Felipe Fort aseguró que pudo superar la angustia. “Actualmente estoy bien. Ya la pasé. En septiembre hice un clic. Dije: 'para, no puedo estar así' y ahí es cuando aprendí a pasarla y hacer las cosas que me gusten por mas que duele”, admitió una de las herederas del imperio Fort.

Por último, cuando se le consultó cómo procesó la muerte de Gustavo, Martita reveló: “Lo estoy madurando todavía porque, aunque haya pasado casi un año, es muy reciente. También por cómo fue. Cuando pasó lo que pasó no lo entendí. Yo estaba en shock. Yo era una de las personas que más lo quería en esta casa”.

Fuerte testimonio de Martita Fort: "Creen que no me afecta por ser rica..."

La serie documental El comandante Fort se estrenó en Star+ recientemente. Se trata de cuatro capítulos que relatan la vida de Ricardo Fort desde su infancia, pasando por su trabajo en la fábrica de chocolates, hasta su fama.

Y en el primer capítulo apareció una revelación de Martita Fort refiriéndose a sus padecimientos por la visibilidad, por esa fama que le tocó de manera indirecta. La joven afrontó las cámaras para transitar por su vivencia personal y sobre todo focalizó en las críticas desmedidas, e infundadas, que le llovieron durante años en relación a un análisis innecesario de su apariencia.

“Cuando era chica siempre estuve muy expuesta. Eso me hizo estar demasiado pendiente de todo lo que decían de mí. De grande me di cuenta que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele y revistas”, indicó.

Luego señaló que su condición de bienestar económico pareciera que le imposibilitaba al público percibirla como un ser sintiente: “La gente cree que por haber nacido en una familia con plata las cosas no te afectan”. Y finalmente confesó su sufrimiento: “Me criticaron por gorda y después por estar flaca".

La hija de Ricardo Fort explicó que encontró un mecanismo para sanar y que esos reproches no le afecten su tranquilidad. "Voy a tener el cuerpo que quiera y al que no le guste que no mire", sentenció.