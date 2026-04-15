"Le hizo una macumba": la explosiva acusación de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa por su relación con Tinelli

Por último, Mimi redobló la apuesta con una declaración explosiva: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo".

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Cuál es el importante dato que aclaró Marcelo Tinelli de su separación de Milett Figueroa

La confirmación de Milett Figueroa de que fue ella quien decidió poner fin a su vínculo con Marcelo Tinelli provocó un gran revuelo en Perú… y no tardó en trasladarse a la Argentina, donde el tema se instaló rápidamente en los medios.

En medio de esa situación, Tinelli eligió hablar públicamente y dar su versión, marcando una diferencia evidente respecto de lo que había relatado la modelo.

“Estamos separados, estoy bien”, expresó el conductor en diálogo con PrimiciasYa, ratificando de manera directa que la relación con Milett había llegado a su fin.

Lo más fuerte vino después, cuando contradijo la versión de Milett sobre quién tomó la iniciativa: “Desde el mes de marzo decidimos terminar la relación”, aseguró, dejando claro que la decisión fue compartida y no unilateral.

Con un tono conciliador, Tinelli intentó desactivar la polémica y subrayó que la separación se dio sin conflictos: “De mi parte quedó en los mejores términos”, concluyó.

De esta manera, mientras las distintas versiones alimentan el ruido mediático, lo cierto es que la historia entre ambos terminó… aunque persiste la discusión sobre cómo se produjo realmente la ruptura.