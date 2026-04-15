"Le hizo una macumba": la explosiva acusación de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa por su relación con Tinelli
Mimi Alvarado encendió la polémica tras la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la acusó de “gatúbela”, brujería y macumba.
15 abr 2026, 18:00
La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando repercusiones inesperadas. Esta vez, quien salió con munición pesada fue Mimi Alvarado, que no dudó en apuntar directamente contra la modelo peruana y su entorno. "Es una gatúbela", disparó sin filtro, dejando en claro que su opinión sobre Milett está lejos de ser favorable.
Alvarado cuestionó la versión de la modelo sobre el final de la relación: "Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella".
Pero no se quedó ahí. También arremetió contra la madre de Milett: "Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas, porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú. Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo".
La acusación fue aún más fuerte cuando Mimi habló del pasado de la modelo:"Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".
Por último, Mimi redobló la apuesta con una declaración explosiva: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo".
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Cuál es el importante dato que aclaró Marcelo Tinelli de su separación de Milett Figueroa
La confirmación de Milett Figueroa de que fue ella quien decidió poner fin a su vínculo con Marcelo Tinelli provocó un gran revuelo en Perú… y no tardó en trasladarse a la Argentina, donde el tema se instaló rápidamente en los medios.
En medio de esa situación, Tinelli eligió hablar públicamente y dar su versión, marcando una diferencia evidente respecto de lo que había relatado la modelo.
“Estamos separados, estoy bien”, expresó el conductor en diálogo con PrimiciasYa, ratificando de manera directa que la relación con Milett había llegado a su fin.
Lo más fuerte vino después, cuando contradijo la versión de Milett sobre quién tomó la iniciativa: “Desde el mes de marzo decidimos terminar la relación”, aseguró, dejando claro que la decisión fue compartida y no unilateral.
Con un tono conciliador, Tinelli intentó desactivar la polémica y subrayó que la separación se dio sin conflictos: “De mi parte quedó en los mejores términos”, concluyó.
De esta manera, mientras las distintas versiones alimentan el ruido mediático, lo cierto es que la historia entre ambos terminó… aunque persiste la discusión sobre cómo se produjo realmente la ruptura.