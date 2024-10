La emoción de Jimena Barón al cumplir el sueño de su mamá: "Voy a llorar cuando ella..."

“Les he contado que ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los otros y no tanto yo, por ende voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”, escribió en sus redes sociales.

Jimena Barón viaje a Disney 1

Además, Jimena compartió un audio de su mamá completamente emocionada y adjuntó un selfie suya llena de lágrimas. “Algo me dice que este viaje va a ser medio llanto, emoción y de nuevo llanto“, expresó.

“Por otro lado en Miami está mi familia, hermana de mi mamá y mis primas. Mi vieja no viaja a verlas hace casi 10 años. Por supuesto que les saqué las bolas y logré que vengan también”, agregó.

Por último, detalló por qué este viaje era tan importante y explicó: "Mi mamá me quiso llevar a Disney desde que tengo conciencia, pero no se pudo. Hacer de anfitriona y poder llevarlas me da una felicidad que no puedo explicar. Voy a llorar cuando ella vea el castillo".

Jimena barón viaje a Disney

Jimena Barón contó cómo sigue la salud de su hijo Momo tras ser internado: "Haciéndole el aguante"

En las últimas horas Jimena Barón causó preocupación al contar que su hijo momo fue internado en el Sanatorio la Trinidad y que por ese motivo tuvieron que suspender un viaje que harían juntos.

El diagnóstico que Momo recibió fue paperas, y ante la insistencia de sus seguidores por saber cómo seguía su salud, la cantante dio detalles en sus redes sociales acerca de cómo evolucionaba el cuadro de su hijo.

"Está bien, con ibuprofeno ya le hizo efecto y no tiene más hinchado ni dolor. Por precaución de contagio lo encerraron una semana así que acá estamos separando los legos por color con leves ganas de tirarme de la terraza", comenzó diciendo.

A su vez, volvió a hablar de los planes del viaje a Puerto Madryn y contó: "Teníamos un viaje hoy, que como buen pisciano, se sintió muy culpable de que no podamos ir y me pidió por favor que vayamos sin él. Por supuesto que no es una opción".

"Acá estaremos haciéndole el aguante estos días tipo Covid era", finalizó en referencia al aislamiento que deberá cumplir su hijo, que evoluciona de forma favorable.