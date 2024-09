Jimena Barón reveló el momento más cruel de su separación con Daniel Osvaldo

En charla con Nati Jota y su equipo, Jimena Barón contó a fondo por primera vez en qué pensó por aquel entonces al decidirse a ir a la casa de su ex y padre de su hijo: "Por ahí dije: Momo que tenga un buen recuerdo de nosotros buena onda". Y agregó al instante: "La buena onda duró 15 minutos y nos retiramos con todas mis cosas".

Y remarcó sobre el final definitivo con el ex futbolista y padre de su hijo Momo: "No me separé, ojalá tuviera ese mérito. (Él) me dejó, se fue, me enteré por la tele".

"Yo estaba muy mal. Mi viejo había muerto ahogado hacía cuatro meses. Me acuerdo estar en una nube de pe... No podía con mi vida, estaba flaca, horrible, angustiada", reconoció Jimena Barón sobre el difícil momento que atravesaba en plena crisis con Daniel Osvaldo.

"En 2019 empecé con episodios de mier.. y vino la psicóloga mi casa que la metió mi representante en casa y ahí empezó un laburazo", reconoció sobre la importante que fue el comienzo de terapia para atravesar aquel duro momento.

Aseguran que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fueron juntos al teatro y a cenar con Martín Bossi

En los últimos días, se publicaron unas fotografías que mostraban que Gianinna Maradona pasó 48 horas en la casa de Daniel Osvaldo, y ahora aseguran que la pareja fue a ver al teatro a un conocido humorista y luego cenaron con él.

En su programa de América, Laura Ubfal contó que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona están juntos de nuevo. “¡Otra vez sopa!”, señaló la conductora y reveló que ambos fueron juntos a ver a Martín Bossi, “pero no se fotografiaron juntos”.

“Algunos espectadores lograron fotografiarlos en el teatro, como luego de la función en un restaurante cercano al teatro, que fue en Lomas de Zamora. Ahí apareció la parejita”, explicó.

“La pareja, que no se quiso hacer fotos con Bossi, llegó por separado. Llegaron al teatro con toda la familia y a los pocos minutos, con las luces apagadas, se sentó en el palco Gianinna. Llegó y le decía a Osvaldo que se corra porque el palco es chico”, agregó la conductora.

“El grupo fue recibido por Federico Hoppe y el productor, que se fotografiaron con Osvaldo por separado”, señaló la periodista mientras mostraba dicha imagen al aire.

“Después Bossi los invitó a comer a un lugar que se llama Bodega, donde sí lograron fotografiarlos”, agregó Ubfal, en relación a las numerosas idas y vueltas del exfutbolista y la hija de Diego Maradona.

En una foto publicada en su Instagram, Bossi se mostró posando con el dueño del lugar, su amigo, Gustavo Beleni (dueño de Bodega el lugar donde fueron a comer), Johny Osvaldo (hermano de Daniel), Daniel Osvaldo y Fede Hoppe.