La emoción de Maru Botana al recordar el cariño de la gente cuando murió su hijo Facundo

"Yo lo leía todas las noches, son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento", recordó con la voz quebrada.

Embed

"Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante", sumó y se sinceró: "Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir... Vamos".

Cuando Fer Dente le preguntó si antes de aquel momento ella era "esa energía" que es hoy, o la potenció, Maru no lo dudó: "Me potenció... Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos... hay que seguir", cerró, con la energía y el carisma que la caracteriza.

image.png

Nancy Dupláa habló de sus celos por las escenas hot entre Celeste Cid y Pablo Echarri: "Casi me vuelvo loca"

A una semana de la visita de su esposo a Noche al Dente, Nancy Dupláa estuvo este miércoles en el ciclo que conduce Fer Dente por América TV, y sin filtros habló de los celos que le provocaban las escenas hot entre Celeste Cid y Pablo Echarri cuando grababan Resistiré, en 2003.

En uno de los segmentos del programa la actriz tuvo que elegir con quien realizaría un trío con su marido, y cuando apareció Celeste en la pantalla, Nancy no pudo ocultar sus sentimientos.

image.png

"¿Te ha generado muchos celos, no?", le dijo el conductor sobre las inolvidables escenas que grababan en la novela del momento, y con la espontaneidad que la caracteriza, la actriz de El Reino respondió.

"Cele, si, casi me vuelvo loca, no entendía un carajo, pero... ¿que querés?, empiezo a salir con este hombre y hace una novela en tetas", dijo entre risas sobre las dudas que en aquel entonces le generó el vínculo de su reciente pareja con la joven de 22 años. ¡Imperdible!