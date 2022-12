La emoción de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, al recibir la noticia que tanto soñaba

posteo Agustina Cherri Muna vuelve a Broadway.jpg

Así, en las últimas horas fue su mamá Agustina Cherri quien compartió feliz en sus redes sociales el video del momento exacto en que Muna Pauls recibe la noticia y se emociona hasta las lágrimas. "Y mi pequeña gigante vuelve a Broadway. Para seguir creciendo en lo que más le gusta hacer. Mi orgullo, mi felicidad, te amo hija", escribió la actriz orgullosa.

El nuevo programa, en el que la joven artista dirá presentará una vez más para seguir conociendo los secretos del teatro musical, arrancará el próximo 30 de enero y durará hasta el 10 de febrero. Y será su papá Gastón Pauls quien volverá a acompañarla, tal como lo hizo en febrero de este año.

Muna Pauls cantó por primera vez en un escenario de Nueva York: la emoción de Gastón

Fue en Febrero pasado cuando Muna Pauls viajó a Nueva York para continuar con la búsqueda de sus sueños. La adolescente fue parte de un programa de clases de actuación, canto y baile llamado Go Broadway.

Debido a que pasaría varios días en Estados Unidos, viajó con la compañía de su papá, Gastón, quien estuvo con ella durante el proceso.

Y casi al final del seminario, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls vivió uno de los días más felices de su vida debido a que junto a sus compañeros de Go Broadway se presentaron en el Consulado Argentino en Nueva York y tuvieron una presentación, en la que el actor estuvo presente dentro del público. El grupo entonó las canciones Hi New York y Magic to do.

"Estamos felices de que GO Broadway se presente una vez más en el consulado argentino. La presentación duró 45 minutos. Los artistas hicieron un par de temas de teatro musical que aprendieron durante el curso y un número grupal. Para muchos, fue la primera vez pisando un escenario en NY", contó Valentina Berger, directora de GO Broadway.