Sebastián Wainraich confesó en Noche al Dente la fantasía que cumplió con Susana Giménez

"Uno de adolescente ve esa película, y quedaba totalmente enamorado de Susana", confesó, y concluyó la historia explicando cómo su sueño se pudo cumplir.

"Años después de todo esto fui a actuar a Miami, me vino a ver Susana, y me di cuenta que todo círculo cierra", sentenció y entre risas dijo "y no te voy a decir lo que pasó después": "Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel, pero me llevé el recuerdo", cerró, mientras Fer Dente mostraba la publicación que en aquel momento publicó la esposa del actor de Casi Feliz, Dalia Gutmann.

Joaquín Levinton reveló en Noche al Dente la insólita situación que vivió con su mamá y Charly García

Joaquín Levinton repasó "el disco de su vida" en Noche al Dente por América TV, y en el marco de una charla súper íntima y por momentos, emotiva, el cantante de Turf le reveló a Fer Dente una insólita y divertida anécdota que vivió con Charly García en su adolescencia, mientras aún vivía con su mamá.

Tras elegir uno de los temas del ídolo del rock como emblema de su vida, Joaquín contó que la relación que lo une al legendario artista es muy especial.

"Qué hermoso lo que estamos escuchando. Tenemos una amistad con Charly de 27 años donde hemos pasado mucho juntos. Desde tocar hasta ir a la casa, a ver películas de Woody Allen, a leer juntos Astérix, a divertirnos , a sufrir a veces también y a compartir escenarios aquí o allá", confesó emocionado.

En medio de un repaso por las incontables historias que vivió con el autor de "Seminare" y "Demoliendo Hoteles" entre muchas más, el músico recordó una historia muy divertida.

"Me acuerdo que cuando vivía con mi mamá, una vez a ella le llegó una cuenta de teléfono altísima, yo era adolescente y hablaba con mucha gente entre ellos Charly. Así que agarró pidió el resumen, se puso a llamar a todos y cuando la atendió Charly con su característica voz, mi mamá se quedó helada y le cortó", reveló entre risas. "La cuenta, por supuesto, la tuve que pagar yo", cerró.