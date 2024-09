La emoción y alegría de Cris Morena al presentar su nueva ficción, Margarita: "Están dando lo mejor de ellos"

La nueva ficción ya se puede ver por la plataforma Max y el lunes 23 de septiembre a las 21:15 se podrá ver también por la pantalla de Telefe.

"¿Cómo una flor renace de otra flor? Margarita era una bebé de un mes cuando la separan de sus padres y sus hermanos trillizos, y se van de Krikoragán. Mientras tanto Delfina se encarga de hacerle creer al mundo que ella es la madrina que encontró a Margarita. Es decir, encontró a la princesa de Krikoragán porque hubo una revuelta y cada trillizo se va para cada lado, no se sabe dónde están. O sea que tengo mucho para contar", dijo Cris sobre esta nueva ficción.

Embed

La productora hizo una presentación especial de su nueva serie en uno de los estudios del canal de las pelotas y su elenco realizó un show exclusivo en el evento para invitados y prensa.

"Cuando uno trabaja con gente joven talentosa no puede no haber alegría. Si ellos están cómodos, están contentos y están dando lo mejor de ellos, es imposible que no haya alegría", resaltó Cris Morena en diálogo con PrimiciasYa sobre su nueva producción.

Sobre su vuelta a la pantalla de Telefe, destacó: "Yo amo Telefe, amo mi país. Acá en Telefe hice increíbles proyectos que llevamos al mundo entero. Lo seguimos llevando y tengo grandes amigos. Mi mejor amigo en la vida es Guillermo Pendino, que es el número uno de Telefe, y también Dario Turovelzky, él tenía 19 años cuando empezó con uno como asistente y hoy es gerente de Telefe".

Margarita

Margarita

Cómo será Margarita, la nueva ficción de Cris Morena

El próximo lunes 23 de septiembre a las 21.15 hs. Telefe presenta el gran estreno de Margarita, un cuento de hadas moderno que llega para demostrar que los sueños se cumplen. Una historia conmovedora para toda la familia, creada y desarrollada por Cris Morena.

Margarita (Mora Bianchi) es una adolescente huérfana con una vida de película, con muchas dudas y casi ninguna certeza sobre su historia. Yendo detrás de su deseo, Margarita llegará a un lugar mágico en el que podrá vivir y cumplir sus sueños, desconociendo que en esa casa fue donde nació, y que Delfina (Isabel Macedo) usurpó para construir su propio imperio. Siguiendo sus instintos y pasiones, Margarita descubrirá que su poder más grande es creer en sus sueños.

Margarita es una serie vibrante, moderna y original, que logra trascender la pantalla con su música. Con canciones como Mucho, poquito o nada, Reina de todo, Corazones Rojos y Flikiti, presenta grandes clásicos y explora nuevos géneros. Además, tendrá su reacción en vivo en Streams Telefe, que se podrá ver a través de YouTube en el canal oficial de Telefe.

Margarita es una producción Original de Max, escrita por Cris Morena y Leo Calderone. Cuenta con un gran elenco encabezado por Isabel Macedo (Delfina), María del Cerro (Yamila), Rafael Ferro (Severino), Julia Calvo (Ada) y Graciela Stefani (Malala), y presenta a los nuevos talentos juveniles Mora Bianchi (Margarita), Ramiro Spangenberg (Merlín), Lola Abraldes (Daisy), Tomás Benitez (Pipe), Mateo Belmonte (Rey) y Pilar Masse (Única), entre otros.