La emotiva reacción de Jamaica al escuchar una canción de su papá L-Gante, que aún se encuentra detenido

El tema es el último del cantante hasta el momento y fue estrenado días después de su detención en la DDI de Quilmes. "Un día mamá me enseñó cosas muy valiosas, y lo mismo yo le enseñaré a Jamaica", expresa en la letra.

A su vez, en el clip subido por la mamá de Jamaica, se escucha como ella reconoce inmediatamente a su papá y exclama contenta: "¡Es papi ese!".

El emotivo mensaje de la mamá de L-Gante por la salud de Wanda Nara: "Es muy..."

Hace unos días, Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron una batería de estudios. Los médicos detectaron que tenía altos los glóbulos blancos e inflamado el bazo. La conductora se sometió a nuevos estudios y aguarda las indicaciones de los profesionales que la atienden.

En las últimas horas, en diálogo con PrimiciasYa, Claudia Valenzuela expresó su solidaridad con la figura de Telefe, que siempre mantuvo un vínculo muy afectuoso con su hijo, L-Gante.

"Es muy triste lo que le está pasando", afirmó la mamá del referente de la cumbia 420, notablemente compungida por la salud de Wanda.

Por otro lado, Claudia mencionó que aún no pudo intercambiar mensajes con la conductora, que está refugiada en el amor de su pareja y sus hijos. "No, no pude hablar con ella", precisó.

La mamá del referente de la cumbia 420 también se refirió a la situación de su hijo, que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pero aún espera que se haga efectiva. "Esperamos su libertad", concluyó.