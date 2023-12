La enorme preocupación de Barby Franco por la salud de su hija: "Le hicieron una eco y..."

Barby notó que la niña tenía los ganglios inflamados en la zona de la nuca. De inmediato, la modelo decidió ir a la pediatra para saber si la pequeña tenía alguna enfermedad o qué le estaba ocurriendo.

Afortunadamente no era nada para preocuparse. "Tenía unos ganglios en la nuca que a mí me preocupaban mucho. Ceci, la pediatra -que es una genia- me dijo que la traiga así la revisaban. Le hicieron la eco y salió todo bien. Son ganglios de bebés que son normales", explicó.

Embed

El inmenso dolor de Barby Franco por la pérdida de una persona muy querida: "Vuelta alto"

Hace unos días Barby Franco compartió su tristeza a través de sus redes sociales por el fallecimiento de su manicuro, a quien también consideraba como un gran amigo.

"Hoy mis uñas y mi corazón están de luto. Te vamos a extrañar mi venezolano hermoso!! Vuela alto alto. El cielo se ganó una gran persona y el mejor manicura del mundo", escribió la modelo.

Además de las sentidas palaras, compartió un video de una de sus últimas visitas donde se lo veía muy feliz jugando y haciendo reír a la pequeña Sarah, fruto de la relación de Barby y Burlando.

Embed

Por último, se conmovió con el testimonio de una seguidora que le contó que formó un vínculo con el joven gracias a ella. "Yo lo fui a ver un par de veces al hospital, y se que estaba mal, pero lo único que pensaba es en la gran bienvenida que recibiría cuando saliera de alta", escribió la usuaria.

Y continuó: "Gracias a vos lo conocimos a Gaby. Y mamá siempre le cocinaba lo que le gustaba. Llego a amar el Bori Bori, una comida típica de Paraguay. Gracias Barba. Gracias a vos conocimos un Ángel".