La firme aclaración de Barby Franco tras la polémica con su mamá: "Le hace bien andar en colectivo"

Así las cosas, consultada por este portal por la reacción de su madre ante el inesperado enojo de su seguidores, más allá del descargo que hizo desde sus historias virtuales, Barby Franco habló en exclusiva con PrimiciasYa. "¡No! Mi mamá no tiene redes redes. Apenas usa el Whats App. Mi mamá es lo más sencilla del mundo", afirmó la pareja de Fernando Burlando.

En tanto, dejó en claro lo importante que es para su mamá ser independiente, tras manifestar su sorpresa ante tantos mensajes críticos. "Me sorprendió porque ella toda su vida anduvo, y anda, en colectivo. Es más, le encanta, le fascina y la mantiene activa", aseguró la modelo.

"Yo hace unos años atrás, unos 7 u 8 aproximadamente, le había regalado un atutito y no lo quiso así que me lo devolvió. A ella le gusta, le hace bien andar en colectivo", recordó todavía sorprendida al tiempo que confesó: "Por eso no sé por qué la gente me bardeó, si yo también ando en colectivo", concluyó Barby haciendo saber que a pesar de su excelente pasar ella también continúa con una vida sencilla en el día a día.

Barby Franco despidiendo a su mamá mientras sube al colectivo.jpg

El secreto de Barby Franco para sentirse cómoda con su cuerpo diez meses después de dar a luz a Sarah

No es la primera vez que Barby Franco habla con sus seguidores sobre el amor propio y los cambios en el cuerpo durante el embarazo. La mujer de Fernando Burlando dio a luz a Sarah en enero pasado y a mediados del mes de octubre respondió preguntas sobre el postparto desde sus redes sociales.

La influencer abrió la cajita de preguntas en Instagram y una de las internautas quiso saber cómo hizo para “bajar la panza” en todo este tiempo.

Barby Franco y Sarah

“¿Cómo hiciste para bajar la panza después de haber dado a luz?”, le preguntó una seguidora. Ahí, Barby sobre una selfie en la que muestra su perfil con su abdomen plano escribió: “Tiempo”.

Además, la modelo, meses atrás, había hecho una profunda reflexión sobre los cambios de su cuerpo durante y después del embarazo. “Te amo cuerpo, en todas tus formas. Y cuando digo en todas, es en todas”, había escrito Barby sobre unas fotos que se había sacado tras terminar un desfile.