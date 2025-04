La escandalosa confesión de Natalia Oreiro sobre sus infidelidades tras 20 años en pareja

Varias veces Carolina Ardohain se refirió al tema y, aunque sin nombrarla, dejó en claro que le hizo la cruz. Ahora, tras una década, en cierta forma Oreiro rompió el silencio sobre aquel escándalo que la tuvo como protagonista.

Fue en una entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV quien, incisivo como siempre, le preguntó si alguna vez le fueron infiel, a lo que Natalia -rápida de reflejos- respondió "Seguramente". En tanto, acto seguido el periodista invirtió la consulta.

“¿Y vos, fuiste infiel?”, lanzó picante el entrevistador, e inmediatamente la actriz uruguaya deslizó con picardía "Seguramente también", sin aclarar mucho más que eso pero inmediatamente muchos apuntaron al actor chileno, por entonces en pareja con Pampita, y las versiones de romance cuando protagonizaron Entre Caníbales en la pantalla de Telefe durante 2015.

Pampita tiró una afirmación tremenda sobre Natalia Oreiro: "Totalmente enterrado"

En la entrega de los premios Martin Fierro de la Moda, en diciembre del año pasado, se vivió un momento que llamó mucho la atención. Cuando Natalia Oreiro fue homenajeada como ícono de la moda, la trasmisión oficial mostró la cara de Pampita.

Para sorpresa de muchos, la modelo estaba distraída mirando su teléfono y no prestaba atención a lo que decía la actriz en el escenario.

Al día siguiente, en todos los programas de espectáculo recordaron un viejo rumor que decía que Benjamín Vicuña había tenido un affaire oculto con Natalia Oreiro cuando eran compañeros de Entre caníbales.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), a la diosa de las pasarelas le preguntaron por su vínculo con la uruguaya y lo que ocurrió en la ceremonia.

"Fue una casualidad. Justo me poncharon en ese momento", advirtió Pampita.

Y sentenció: "Yo ya les dije: El pasado está re enterrado. Tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado. Más que nada por una, no se puede andar con la mochila de cosas del pasado, hay que liberarse de todo eso".