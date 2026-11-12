La escandalosa confesión que habría sacudido el cumpleaños de Emilia Mernes: un famoso, su amigo y una traición inesperada

"Terminado el cumpleaños todos se iban a una fiesta de disfraces. Entonces yo me preparé y dije la hago completa porque no salgo nunca y era una buena oportunidad", continuó.

La sorpresiva confesión de Coscu sobre el escándalo en el cumpleaños de Emilia Mernes que pasó inadvertido

En su testimonio, Coscu comentó que para el evento se disfrazó junto a su amigo de Spiderman y ahí se dio una inédita confusión en medio de la oscuridad de la fiesta que pasó inadvertida por todos.

"Empieza la noche, estaba muy oscuro todo y yo me pongo la máscara de Spiderman y teníamos el mismo traje con mi amigo. Viene la novia de amigo ¡Y nos confunde! Nos confunde de Spiderman y me entra a tocar la... satámicamente, ahí en el boliche, sí. ¡Y encima famosa! ¡Pero famosa que todo el mundo la conoce eh!", lanzó sobre esa situación.

A lo que continuó dando datalles sin saber cómo reaccionar ante la confusión de la pareja de su amigo: "Me empieza a tocar la... Y yo no sabía qué carajo hacer, porque si yo me saco la máscara... ¡Es terrible! Y si yo no me saco la máscara soy un gil porque estoy dejando cuando es la novia de un amigo".

Ahí, Coscu reconoció que optó por no sacarse la máscara del superhéroe en ese instante y se fue rápidamtente de la zona para que la conocida pareja de su amigo no se diera cuenta de la terrible equivocación.

"No sabía qué hacer y atiné a hacerme el recontra pelot... y escaparme del momento sin que se de cuenta que era yo, porque se iba a generar un quilombo", concluyó entre risas su particular anécdota que dejó a todos en shock y preservando como corresponde quién era su amigo con quien asistió a la fiesta y el nombre de su pareja.