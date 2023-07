La especial y emotiva noche de Fer Dente en el teatro Opera

Embed

El espectáculo contó con dirección musical del gran Lito Vitale y producción de Jotax, y el evento fue a total beneficio de la Cruz Roja Argentina.

Fer Dente vibró con la gente que colmó la sala y el apoyo de muchos artistas de primer nivel en una noche inolvidable en medio de su gran presente por la pantalla de América, después de aquel estreno del ciclo a mediados de marzo de este año.

El conductor se mostró muy emocionado y agradecido por el apoyo en una noche de sábado más que especial y a beneficio.

Coki Ramírez se sinceró y contó un insólito momento que vivió antes de su encuentro con el Papa

Para el cierre de semana, está noche Coki Ramirez fue la invitada a Noche al Dente, América Tv, y contó un inesperada anécdota sobre el día que conoció al Papa Francisco y cantó en el Vaticano.

"Vos cantaste en el Vaticano frente a su santidad...", comenzó diciendo el conductor del programa, Fer Dente, y Coki recordó: “Si, estuve con el Papa. Viaje con Scholas Ocurrentes, que era un congreso mundial y compuse un himno por la paz, que es una maravilla”.

"¿Te ponés nerviosa antes de cantar frente al Papa? ¿Comiste algo antes? Porque internet dice maldades….", insinuó el conductor en un tono pícaro.

En ese momento, la cantante se dio cuenta que Fer Dente sabía algo más y exclamó: “Ay, no me digas que te contaron. ¡No puedo creerlo! No seas malo”.

De todas formas, no le quedó más remedio que contar su insólita anécdota y soltó: “En qué palabra lo digo…se me aflojó el vientre. Ahí me decían 'te vamos a avisar', esto era un streaming mundial que se transmitía para todo el mundo y yo cantaba ese himno que compuse".

"Y cuando me dicen: 'ahí viene su santidad', yo me hacía caca. Se me aflojó todo", confesó y luego bromeó: “Yo pensaba que había inodoros de oro pero no, era un baño lindo igual".

"Mi hermana me golpeaba y decía: 'Coki, dale, que te están esperando. Fue una cosa tremenda…”, cerró con vergüenza.