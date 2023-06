La estrategia de Jorge Rial para quedarse con la tenencia de Francesco, el hijo de Morena

Embed

Al parecer, el conductor buscaría quedarse con la tenencia de su nieto, en complicidad con el padre del niño. "Él está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial con Morena fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena”, indicó la angelita.

Yanina precisó que Jorge ya habría consultado con su abogado para accionar contra Morena. "Va por todo. Ya lo tiene arreglado con Bernardo Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insania como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Guillermo Capulla, por eso dice todo el tiempo que quiere proteger al nieto”, sentenció.

Morena Rial Jorge Rial

Morena Rial, con todo contra su hermana, Rocío: "Dejaron de ser mi familia"

En las últimas horas se conocieron declaraciones de Rocío Rial, que habló de su padre, Jorge Rial, y de las polémicos dichos de su hermana, Morena.

"Tengo cero relación con mi hermana. No me parecen las cosas que anda hablando. En cualquier caso, si a ella le parece bien, me parece perfecto que hable de ella, pero no de mí, de mi historia", le aseguró al notero de A la tarde, Matías Vázquez.

La respuesta de Morena no se hizo esperar. "Me chupa tres h... mi hermana. Para mí tampoco hay vuelta atrás en nuestra relación", afirmó la joven en diálogo con A la tarde. "Ella sabe que nunca tuve feeling con ella", añadió.

Además, Morena le pidió a Roció que no opine más de ella. "Sé lo que hago y lo que no, que ella se meta en su vida, que demasiado depresiva está como para venir a romperme los h... a mí. Le mando un beso y que siga siendo el perro de Rial", remarcó.

Por último, la joven lanzó una frase categórica, que deja en evidencia el nivel de conflicto en la familia. "Dejaron de ser mi familia", concluyó en el programa de Karina Mazzocco.