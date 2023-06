Jorge Rial habló del terrible conflicto con su hija Morena: "Me tiene bloqueado y me insulta"

"Todos los días hablo con mi nieto porque él quiere hablar conmigo además", aclaró el conductor. Y remarcó: “No podría hablar nunca mal de mi hija. Solo siento compasión por ella en este momento y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”.

“Y lo lamento mucho porque algunos de ellos la conocen y saben, pero están manipulando una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo, pero bueno, ya vendrán las respuestas”, siguió Rial enojado por la explosiva aparición en los medios de su hija.

Y remarcó: "Es una manipulación pornográfica de una chica con problemas emocionales. Y uno de los principales manipuladores la conocía. Son las reglas de juego, hay otras reglas también, que no son las reglas de juego".

"Ella (Morena) me tiene bloqueado de todos lados y me insulta. Es mi hija, la voy a amar toda la vida. Hoy lo que me importa es resguardar a mi nieto. Morena y Rocío son grandes y son absolutamente responsable de sus actos, yo voy a estar siempre", expresó el periodista.

Y explicó: "Nunca hablaría ni bien ni mal de mi hija, tengo mucho amor y mucha compasión por ella. Ojalá que en algún momento ella de desahogue y termine con esto. Todo depende con ella, no de mí".

Sobre su vuelta al trabajo tras la internación en Colombia, dejó en claro: "Estoy recuperando la voz, hablando con mi fonoaudióloga para que me de el OK. Es mi vida esta, cómo no voy a tener ganas".

El fuerte posteo de More Rial en medio de la guerra con Jorge: "Fue una vida..."

More Rial dejó un movilizante posteo en las redes sociales. Hizo hincapié en su máximo sostén en este momento de tensión máxima con su papá, Jorge Rial. La joven remarcó el dejar todo por el amor de su vida, su hijo Francesco Benicio.

"Sólo fue un susto. Todo va a estar bien. Amor de mi vida", precisó en sus historias de Instagram con una canción de reggae de fondo y una foto junto a su pequeño.

En su cuenta de Instagram, More Rial profundizó en medio de este particular momento familiar que atraviesa: "Hay que reírse de la vida, a pesar que duelan las heridas… Mamá y vos contra el mundo…", comenzó su mensaje.

Y remarcó: "Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo, amo mi vida, fue una vida dura pero hoy en día la amo, y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo".

"Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa te amo amor; TODO ES POR VOS Y MAMI LUCHA DÍA A DÍA POR VOS QUE A NADIE LE QUEDEN DUDAS (Sic)", finalizó a puro coraje.