La fotos de la escapada romántica de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi lejos de la ciudad

En medio de sus carreras artísticas, parece que la pareja de actores encontró unos días de descanso y decidieron aprovecharlo de la mejor manera, con una escapada romántica a la playa Arenas Verdes, ubicada en Lobería, provincia de Buenos Aires.

"4 días de recarga. Se vienen las últimas funciones! Muy agradecido y emocionado por todo lo vivido", escribió el actor con una serie de postales de ambos en la playa, además de un tierno reel con los mejores momentos.

Por su parte, Gime mostró el increible día de spa que disfrutaron y luego también hizo selección de sus fotos favoritas."Mañana ya volvemos al teatro pero recargamos pilas mirando el mar", expresó.

La sinceridad brutal de Gime Accardi en vivo sobre el noviazgo de Lali Espósito y Peter Lanzani

Anoche, ante miles de fans en el Gran Rex, Nati Jota llevó adelante un evento único, Cris Morena Day, dedicado a recordar los programas emblemáticos de la productora Cris Morena. Lo que sucedió en el teatro se vio al aire en Olga, el canal de streaming de Migue Granados.

En un momento de la noche, en la mesa estuvieron Lali Espósito, Peter Lanzani, La China Suárez y Gimena Accardi, cuatro actores que fueron una parte importante de la historia de Chiquititas y Rincón de Luz.

Cuando Cris vio a la estrella del pop a su lado aprovechó para recordar el amor que vivió con Peter Lanzani. "Fue su primer amor", exclamó la exitosa creadora de las tiras juveniles de los 90.

En ese instante, Gimena Accardi la interrumpió y lanzó una frase sin filtro, que generó locura en los fans. "Díganlo, díganlo, perdieron la virginidad!", dijo la actriz. "No dije eso.... no, no, no", reaccionó la productora.

"Es lo que querías decir", sumó la mujer de Nico Vázquez. "Sí, Gime!", remató Lali, suelta a carcajadas y con la simpatía que la caracteriza.