La estricta condición que le habría impuesto Ernesto Tenembaum a Tamara Pettinato para volver a la radio

Según contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, el periodista le habría impuesto una estricta condición a la panelista. "Le prohibieron que hablara de la farándula local, que se dedicara a figuras internacionales ya que no resulta cómodo que hable de la vida privada de otros cuando no quiere hablar de la suya", reveló.

"La idea es que ella hable de otros pero no la dejan hablar por ejemplo, de la vida de Wanda Nara. Este escándalo sí afectó su trabajo, aunque ella diga que no, porque ya no puede hacer lo mismo que hacía antes y cada vez que lo haga, le van a echar en cara que tenía algo con Fernández", completó el conductor.

Aunque pretende retomar su vida con normalidad, Tamara se enfrenta a una realidad que ha cambiado para ella y jamás podrá despegarse del todo de este escándalo.

José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, rompió el silencio tras el escándalo con Alberto Fernández

Horas después de que Tamara Pettinato rompiera el silencio sobre su más que polémico video en el que se la ve interactuando con Alberto Fernández, salió a hablar su actual pareja, José Glinski.

"Estoy acompañando a una persona que fue agredida", atinó a decir el funcionario al ser abordado por las cámaras de LAM (América TV), en su intento por evadir la charla.

Fue así que el cronista del ciclo de Ángel de Brito lo invitó a que expresase lo que quisiera al respecto, pero Glinski aseguró no hacerle falta. "La tengo que acompañar a ella nada más. Es un tema familiar", se limitó a dejar en claro.

Asimismo, el diputado chubutense de Unión por Patria y pareja de Tamara Pettinato remarcó: "Ella ya habló, es costoso para ella hacerlo, es doloroso... Tenemos que cuidar a nuestros hijos".

En tanto, sobre su opinión de Alberto Fernández, Glinski señaló: "Yo hablo siempre de política. Van a conocer mi opinión en el lugar que corresponde... [] Hay muchos que ya se expresaron. Nosotros sacamos un comunicado desde el bloque de Unión por la patria. Ahí está todo expresado...La gente elige quién quiere que lo represente y así fue".

Por último, puntualmente sobre el video de Tamara, el político concluyó asegurando que "ella fue víctima de una situación horrible de su intimidad. Ella ya dijo lo que tenía que decir. Tiene que volver a trabajar y tiene que estar tranquila".