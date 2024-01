La experiencia mística que vivió Flor Peña y la conectó con su padre: "Está todo el tiempo conmigo"

De hecho, Flor reveló que, por pedido de él, llevó sus cenizas para arrojarlas en la base de un árbol: "Tiramos las cenizas de mi viejo en un árbol al que él siempre iba con mi mamá, Norma, a andar en bicicleta alrededor del lago San Roque".

La actriz sostuvo que siente una conexión muy especial con su padre: "Está todo el tiempo conmigo. Lo siento mucho, se aparece en pensamientos y lo sueño mucho. De repente, en algunas señales…".

Flor relató que vivió una experiencia mística, en la cual sintió una conexión profunda con Julio: "Hace mucho tiempo que abro mis registros akáshicos y mi viejo aparece como mi guía. Me baja información y estoy re conectada con él, desde que no está más en este plano".

Al finalizar, la protagonista de Mamma Mía dijo que tiene una forma particular de entender la partida de un ser querido. "No creo en la muerte ni en el final sino en que esto es un paso a otra dimensión. Estoy re conectada con él y estar en Carlos Paz me conecta más que nunca con mi papá", concluyó.

Flor Peña mostró su espectacular casa en Villa Carlos Paz y Rodrigo Lussich la fulminó: "Quién le paga el alquiler"

Esta temporada de verano Flor Peña se instaló Villa Carlos Paz para ponerse en la piel del personaje de Donna en la obra teatral Mamma Mia, y se conoció la lujosa casa en donde se hospeda.

La exquisita mansión cuenta con una impresionante vista al lago, un amplio living comedor con muebles blancos y de madera, y un espacioso balcón.

En Socios del Espectáculo (El Trece), compartieron el video de la espectacular casa y el conductor Rodrigo Lussich se preguntó: “¿Quién le alquila esta casa a Flor? Con lo que valen los alquileres hoy y lo caro que está todo… ¿Lo paga ella o la producción?”.

“Exijan lo mismo ustedes”, lanzaron Adrián Pallares y Lussich. “Qué bello país tenemos”, opinó Paula Varela. “Ella tiene buen gusto”, acotó Mariana Brey sobre la decoración de la casa.