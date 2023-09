La explosiva declaración de Oriana Junco contra Aníbal Lotocki: "Es un..."

“A Lotocki se le llenaba el consultorio de mujeres de trans y él les daba a pagar en cuotas, les daba facilidad”, reveló Oriana. "Muchas chicas trans, que no tienen recursos, y no todos los cirujanos las quieren operar, terminan recurriendo ahí como lo único que tienen. Algunos médicos las discriminan por ser trans y no las quieren operar, que sigue ocurriendo esto aunque todos miren para otro lado", detalló el conductor Ángel de Brito sobre la dura realidad de las chicas trans.

La actriz contó recientemente que le salieron granulomas en diferentes zonas del cuerpo. Y este martes en el ciclo de Ángel reveló que el cuestionado cirujano la operó "toda". "La espalda, la cola de sirena, todo me hizo”, dijo.

Embed

Conducta repetida: dieron a conocer la larga lista de multas de Aníbal Lotocki

En medio del dolor por la muerte de Silvina Luna a los 43 años y el pedido que impulsó Fernando Burlando para que Aníbal Lotocki quede detenido, el abogado alertó en una nota con Intrusos, América TV, sobre la cantidad de multas de tránsito que tiene el dominio del vehículo que utiliza el polémico cirujano.

El letrado alertó que se trata de una forma de manejarse ante la vida de Lotocki mientras comentaba de la cantidad de nuevas denuncias que ya se presentaron en su contra.

"En todos los descargos que hace el equipo de Lotocki está siempre atrás la responsabilidad de él y la cantidad de material que se le aplica a la gente a veces con o a veces sin consentimiento", precisó Fernando Burlando.

Embed

Y aportó sobre las conductas del polémico cirujano: "La patente de su auto estaba como tapada, los invito a todos ustedes a verificar si el auto que usa Lotocki tiene infracciones o no, lo pueden hacer con cualquier auto, y ahí se van a dar cuenta la actitud que tiene frente a la vida, no ya frente a un paciente, sino a todos los ámbitos de su vida".

Minutos más tarde, desde el ciclo que conduce Flor de la V se mostró la larga lista de infracciones de tránsito que posee el dominio del vehículo utilizado por Lotocki.

Muchas de ellas incluso con vencimiento en la misma fecha, lo que demuestra que fueron labradas en forma casi consecutiva y con montos de más de 40 mil pesos cada una. "Habla de una vehemencia frente a la vida", sentenció Fernando Burlando.