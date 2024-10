La explosiva predicción de Pitty La Numeróloga sobre Pampita y Roberto García Moritán

"Es una prueba importante para pasar. La historia no está terminada, es una separación muy fuerte, un cimbronazo. Va a haber, una charla, un encuentro, alguna cosa que van a tener entre ellos", comenzó diciendo.

Pampita y Roberto García Moritán

Además, señaló: "Es muy fuerte lo que pasó. Me parece que Moritán se equivocó, somos personas, pero no se si está totalmente terminada esta historia. No se si habrá una vuelta hoy, pero tiene que bajar un poco la espuma".

Por otro parte, habló del hecho de que sean dos figuras públicas y aseguró: "Es una familia y también el tema de acompañar a un famoso, a un político, que tienen que estar al frente de la popularidad, es muy difícil".

"A Pampita te guste o no te guste, todos queremos que tenga una vida linda por todo lo que ella pasó. Me parece que hay un tema ahí que es mucho más profundo y e empezar a resolver de arriba para poder materializar bien abajo", afirmó.

La inesperada oferta laboral que habría recibido Pampita tras su escandalosa separación

Si bien la palabra de Carolina Pampita Ardohain siempre fue de las más buscadas en el mundo del espectáculo, ahora -tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán- mucho más.

Es por eso que este martes, Estefi Berardi contó que un reality televisivo está por demás interesado en tener a Pampita dentro de su staff. “Hay un programa de televisión que la quiere en su pantalla, y creo que sería un bombazo porque todos queremos ver a Pampita”, señaló la panelista de Mañanísima (El Trece).

Fue así que inmediatamente detalló: “Quieren que Pampita se incorpore a Por amor o por dinero, el reality que debutó ayer con la conducción de Alejandro Fantino”. Se trata del reality donde 10 parejas deben convivir y poner a prueba la confianza y la relación que tienen con el dinero.

Asimismo, Lucas Bertero intervino agregando información al respecto. “A Pampita la habían invitado a la primera gala, ella estaba encantada pero no pudo asistir porque está muy ocupada con otros compromisos laborales”, explicó.

En tanto, sobre el rol que tendría la ex de Moritán si llegase a aceptar incorporarse al reality, Estefi detalló que “Pampita sería una especie de asesora espiritual y sentimental para las parejas que enfrenten dificultades, porque estas parejas seguro se van a quebrar en algún momento”.

“Cuando una pareja esté al borde de la ruptura, ella podría actuar como conciliadora. Es una gran defensora del amor y de la familia, y sería el ángel de estas parejas”, concluyó entonces la integrante de Mañanísima.