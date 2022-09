La explosiva reacción de Wanda Nara cuando le nombraron a la China Suárez en ¿Quién es la máscara? 

Wanda Nara y el jurado Quién es la máscara.jpg

"Es lo que estaba esperando que pase. Y ocurrió... Te lo quiero decir tomándote de la mano" le dijo Moldavsky a Wanda Nara con una sonrisa de oreja a oreja. Al tiempo que disparó sin filtro: "Tengo una noticia un poco polémica. Todo esto japonés que ves acá, ¿viene de Sangre japonesa [el nombre de las redes sociales de China Suárez]? Tenía que pasar que venga la China Suárez".

Fue allí cuando la ¿ex? de Icardi disparó sin reparo alguno contra la actriz, aunque asombrada por la chicana, "No creo que sea tan atrevida... Me parece un montón, el tema Despechada, la ropita. Sería un montonazo, ¿no?". Y mientras sus compañeros remarcaban que se trataría de trabajo en tal caso, Wanda la remató con una contundente afirmación demoledora: "Igual, a ella, yo ya la desenmascaré".

Una famosa metió la pata y spoileó su personaje en ¿Quién es la máscara?

Este año, Natalia Oreiro se puso al frente de un nuevo programa, ¿Quién es la máscara?. Un formato internacional, donde diferentes figuras del espectáculo, el deporte y la cultura interpretan un tema, pero con un disfraz para ocultar su identidad. Luego, los "investigadores" tienen que tratar de adivinar la persona detrás del personaje.

El ciclo arrancó con un excelente número de rating en su debut, pero la audiencia se diluyó con el correr de las semanas. El ciclo Telefe no logró el éxito esperado y hay preocupación. Y como si fuera poco, ¿Quién es la máscara? no está exento de spoilers. En las últimas horas, en Twitter se filtró quién está detrás de Mamba, uno de los personajes del programa.

mamba.jpg Mamba, uno de los personajes de ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe.

"Mamba Interpreta Don’t start now de la gran DUA LIPA... que difícil, quien está ahí debajo? #QuienEsLaMáscara", publicaron en la cuenta oficial del ciclo. En los comentarios, una chica arrobó a Adabel Guerrero y le preguntó sin vueltas: "¿Sos vos?". La bailarina no se dio cuenta y rápidamente respondió: "Sí".

Enseguida, los fans del programa viralizaron su tuit. Los seguidores de la diosa no podían creer cómo metió la pata. Después de unos minutos, Adabel intentó remediar el error, aunque sin éxito: "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen . La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo".