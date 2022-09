La participante que se emocionó tras sorprender a todos en ¿Quién es la Máscara?: "Me decidí a participar porque..."

Wanda Nara y Karina “La Princesita” fueron las que acertaron con Cristina, quien en las pistas indicó que “ama las empanadas tucumanas” (su provincia natal) y que “es hincha de un club de fútbol campeón del mundo” (Vélez Sarsfield).

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro casi que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo”, indicó la conductora.

Cristina Pérez sobre qué dirá su compañero Rodolfo Barili: "Se va a desmayar"

Luego de que el público presente en el estudio había sugerido que debajo de Orquídea podía estar Eleonora Cassano, la periodista bromeó: “A Eleonora Cassano le debe estar dando un síncope’, pensé”.

“Me hubiese encantado que continuara”, indicó Natalia Oreiro, que luego bromeó con una variación de la frase final de Telefe Noticias: “Estas son las máscaras y se las hemos mostrado”.

“Rodolfo (Barili) se va a desmayar”, bromeó Cristina en el detrás de escena sobre el momento el que su compañero de noticiero se entere de su participación.