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La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

La Mona Jiménez llegó a los Premios Martín Fierro de la Música en el teatro Tango Porteño de una manera muy particular y con mucho estilo.

14 oct 2026, 21:24
La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

Este miércoles 14 de octubre se celebra la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 de la Música, una nueva apuesta de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para reconocer a las principales figuras de la industria musical nacional.

La ceremonia se lleva a cabo en el teatro Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y reúne a artistas de distintos géneros y generaciones. La gala cuenta con la conducción de Edith Hermida y Hernán Drago, mientras que la cobertura de la alfombra roja está a cargo de Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo. La transmisión puede seguirse a través de la pantalla de El Nueve.

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La nueva premiación busca reconocer el trabajo de intérpretes, bandas, compositores y referentes de distintos estilos musicales, desde el pop y el rock hasta la música urbana, el folklore, el cuarteto y los géneros tropicales. Además de la entrega de estatuillas, la noche incluye presentaciones en vivo y homenajes a figuras destacadas de la música argentina.

Cómo fue la llegada de La Mona Jiménez a los Premios Martín Fierro

Entre las figuras que dijeron presente en la primera edición se destacó La Mona Jiménez, quien sorprendió con una llegada elegante, llamativa y fiel a su estilo, acompañado por Juanse. El ídolo del cuarteto hizo su aparición a bordo de un antiguo auto descapotable rojo, un detalle que no pasó inadvertido y le aportó un toque de distinción a su ingreso a la alfombra roja.

Con su carisma característico y una presencia que no necesita presentación, el cantante cordobés se robó las miradas desde el primer momento. La elección del vehículo, con su impronta clásica y su color intenso, convirtió su llegada en una de las postales destacadas de la noche y reafirmó su estilo personal, siempre ligado a la música y al espectáculo.

Junto al líder de Ratones Paranoicos, La Mona sumó una combinación de referentes de la música argentina de distintos géneros a una ceremonia que reunió a grandes figuras de la industria. Así, ambos dijeron presente en una noche dedicada a reconocer el talento y la trayectoria de los artistas nacionales.

     

 

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