La extravagante llegada de La Mona Jiménez a los Martín Fierro de la Música que se hizo viral

Con su carisma característico y una presencia que no necesita presentación, el cantante cordobés se robó las miradas desde el primer momento. La elección del vehículo, con su impronta clásica y su color intenso, convirtió su llegada en una de las postales destacadas de la noche y reafirmó su estilo personal, siempre ligado a la música y al espectáculo.

Junto al líder de Ratones Paranoicos, La Mona sumó una combinación de referentes de la música argentina de distintos géneros a una ceremonia que reunió a grandes figuras de la industria. Así, ambos dijeron presente en una noche dedicada a reconocer el talento y la trayectoria de los artistas nacionales.