La famosa actriz que recibió sorprendentes y costosos regalos de un admirador impensado

Claro que entre pista y pista, Lussich y Pallares confiaron que la actriz en cuestión ha sabido ser tanto heroína como villana de diferentes telenovelas, donde ha besado a galanes como Gabriela Corrado o Pablo Echarri, entre otros.

De esta manera, tras la suma de pistas, finalmente hicieron estallar la bomba revelando que Viviana Saccone es la actriz en cuestión a la que durante varias noches le dejaron esos eclécticos regalos. Al tiempo que luego fue la misma actriz, integrante de la comedia Un viaje en el tiempo, quien confirmó los presentes manteniendo en secreto la identidad del caballero.

Intrusos 25 años arrancó con todo en América TV: así fue el debut con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

El lunes 10 de febrero, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares debutaron al frente de Intrusos, en la temporada número 25 del histórico programa que es un clásico del mundo del espectáculo.

En la apertura, la voz inconfundible de Fabián Cerfoglio presentó a los conductores del ciclo insignia de América TV.

"Comienza nueva nueva temporada de la marca registrada del espectáculo Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo... No, no te confundiste... Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!", exclamó el locutor.

De inmediato, Rodrigo y Adrián ingresaron con mucha energía al estudio de Intrusos, completamente renovado para la ocasión. "¡Estamos en casa de nuevo! ¡Felices!", exclamaron al saludar a la audiencia.

Tras la presentación formal, los conductores sumaron a las periodistas que integran el panel: Marcela Tauro, Karina Iavícoli, Paula Varela y Andrea Taboada.

"Vamos a ofrecerles data exclusiva y el impacto periodístico que hizo de Intrusos un programa líder y enorme en 25 años de vida... ¡y por supuesto con la impronta de nosotros, los socios del espectáculo!", destacó Lussich. "Arrancamos la temporada 25 del programa más emblemático del mundo del espectáculo", resaltó Adrián Pallares antes de dar la bienvenida a sus compañeras.