La famosa que encaró al novio de Sol Pérez para hacerle un comentario inesperado en los Martín Fierro 2023

"Yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol. "De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer", comenzó narrando Guido.

"Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad", agregó. La mujer en cuestión pensó que era parte del personal de seguridad del evento.

El novio de Sol no quiso dar el nombre de la famosa en cuestión y señaló que entendió perfectamente su confusión. "Después de eso, entré con una timidez total. Me caí del bocho… Pero yo me hubiera confundido igual si estaba alguien ahí parado", remató.

Sol Pérez sorprendió a todos con su look en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2023

Sol Pérez dejó la vara muy alta con respecto a sus looks durante todos los debates de Gran Hermano 2022 (Telefe), y es por eso que para la entrega de los premios Martín Fierro 2023 se esperaba que sorprenda a todos con su outfit, y así lo hizo.

Pero en esta oportunidad, la nominada a Mejor panelista por su labor durante el reality más visto de la televisión se la jugó con un look súper elegante, y lució un vestido de cola en tono rosa pastel, con un peinado recogido y maquillaje a tono, que mostraron con lujo de detalles Sofi Martínez e Iván de Pineda, a cargo de la conducción de la Red Carpet.

“De verdad que no van a poder creer el vestidazo. Es una casa que yo me lo pongo y siento que soy otra persona”, escribió Sol en sus redes en la previa a la Alfombra Roja, donde llegó acompañada de su futuro esposo, Guido Mazzoni.

