La famosa que hizo una revelación súper íntima sobre El Polaco que va a enojar a Barby Silenzi

“El profesor de gimnasia que los entrena a ellos y me entrena a mí me contó que Barby le hace mimitos en el gimnasio y El Polaco se envalentona”, señaló picante generando las risas de todos.

Y como si eso fuera poco, Martino siguió incinerando tanto al instructor como al Polaco, al revelar que “el profesor le pide que se ponga un buzo ahí”, lo que generó que Estefi Berardi pregunte si "¿El Polaco es dotado?”. “Lo que me contó el profesor es… Me da vergüenza dar la respuesta”, dijo Majo para inmediatamente agregar que “Está hiper bien dotado”. ¿Cómo le caerá este comentario a Barby Silenzi?

La explosiva reacción de Barby Silenzi tras la polémica declaración de El Polaco: "Recontra desubicado"

Este martes el cantante conocido como El Polaco causo polémica con una picante declaración que involucró a Noelia Marzol y que, como era de esperarse, desató el enojo de su actual pareja, Barby Silenzi.

De invitado al programa de streaming Rumis, el cantante eligió a Noelia para tener su última noche de sexo y Primicias Ya decidió ir en busca de Barby para saber como se sintió frente a las palabras de su novio.

El Polaco Noelia Marzol

"Me pareció recontra desubicado que conteste eso. Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó", admitió la bailarina.

Por otra parte, aunque decidió no dar muchos detalles al respecto, Barby le aseguró a este medio que tuvo una charla con el músico acerca sus actitudes. "Le dije. Siempre le digo todo lo que pienso de todo", sentenció.