Panelista de LAM anunció su más inesperada decisión: "Un salto al vacío"

Este miércoles, finalmente Fernanda Iglesias compartió un posteo en las redes donde confirma que no estará en LAM en 2025 y explicó los motivos.

angel de brito confirma fernanda iglesias se va de lam.jpg

“Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa”, indicó en su posteo la panelista.

Y agregó por qué no aceptó la propuesta y lo que viene en su vida: “Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota".

"Siempre voy a estar agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”, finalizó Fernanda Iglesias.

El panel de Ángel de Brito se va formando para el próximo año y ya está confirmado que Iglesias no estará en el exitoso programa. Meses antes Nazarena Vélez había contado de su decisión de no continuar en el programa después de muchos años.

fernanda iglesias se va de lam.jpg

Ángel de Brito cruzó a Wanda Nara y se pudrió todo: "Mentirosa serial"

Este lunes Ángel de Brito y Wanda Nara protagonizaron un picante cruce en las redes sociales cuando la conductora decidió responder a los cuestionamientos del periodista por sus salidas durante el fin de semana.

“'Que mal que Mauro haya ido a tequila antes de la audiencia', criticaban la semana pasada los team Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia", fue lo que escribió Ángel en primer lugar desde su cuenta de X.

Lejos de pasar desapercibido, su posteo llegó a los ojos de la mismísima Wanda y aclaró: "Hoy no tuve audiencia tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes".

"Nos pidieron documentación de algunas cosas. Y de paso hablé pero no fue audiencia. Entiendo que te pidan que me ensucies pero quiero aclarar", deslizó la mediática en el cierre de su tweet.

Fue ahí, que el periodista volvió a la carga y en un fuerte descargo contra la rubia sentenció: "Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre y gracias a ellos estás acá".

"Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos", concluyó el conductor de LAM retrucando las acusaciones de Wanda.