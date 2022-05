Durante el programa del martes, tanto el conductor de LAM como la panelista expusieron su punto de vista y manifestaron que lejos de tener algo “personal” ellos cuentan cómo fueron las cosas.

En este sentido, Yanina Latorre manifestó: “En mi caso yo hice un laburo periodístico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”.

Luego, lanzó de forma filosa: “No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información u hay pruebas. Esto no es hostigamiento”.

Y continuó: “Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”. En ese momento Ángel de Brito redobló la apuesta y agregó: “Mostraremos todo y en caso de que se llegue a un juicio, citaremos a Wanda a Pampita”.

La firme aclaración de La China Suárez sobre su rol de madre

Tras los cuestionamientos que hizo Yanina Latorre, a quien le envió una carta documento, La China Suárez se volcó a su cuenta de Twitter y aclaró sobre su rol de madre de Magnolia, Amancio y Rufina.

"¡Cómo le encanta que se hable de ella! Porque volver a la palestra con todo. Esta chica tiene problemas. Y sale con este porque le gusta que se hable de ella. ¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los chicos al colegio?", cuestionó Latorre sobre la noche de amor que pasó Suárez con Rusherking en un hotel.

Y Ángel de Brito le respondió: "El padre". "No, él (Benjamín Vicuña) está ahora arriba de un avión. Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando uno es madre... No los llevó al colegio. Yo sentiría culpa... Tiene un hijo que es bebito", exclamó la panelista.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", sentenció China Suárez vía Twitter tras escucharla al aire.