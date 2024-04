La firme decisión que tomó Julia Mengolini tras el filoso cruce con Yanina Latorre

“Mengolini tiene una casa en Capital, un bar de dos pisos y terraza, una radio, una mansión en el sur con salida propia al lago y es sobrina de unos de los hombres más ricos de Latinoamérica”, agregaba la publicación.

Acto seguido, la fundadora de Futurock le respondió a la rubia y decidió bloquearla de la red social X. “A esta mamarracha troll hay que bloquearla también. No es anónima, pero tiene todas las características de un troll: es mala, hace bullying y es fea”, señaló.

Yanina, una vez bloqueada, le respondió de todas formas: “Feo era Feto Páez y te lo comías como a tantos otros para trepar”. Y agregó durísima: “Seguí bloqueando para no ver lo que te dicen (no arrobo a la pautera porque me bloqueó)”.

Yanina Latorre apuntó contra Érica Rivas por sus dichos sobre Guillermo Francella: "No toleran..."

Yanina Latorre aniquiló este jueves a Érica Rivas, luego de que la actriz criticara duramente a Guillermo Francella por apoyar las medidas del presidente Javier Milei.

Las diferencias entre Rivas y Francella vienen desde hace tiempo. Ambos actores, que trabajaron en Casados con Hijos, tuvieron varios encontronazos durante la adaptación de la sitcom al teatro, y Rivas terminó dejando el proyecto.

“Eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, había opinado Francella sobre las medidas de Milei en Radio Mitre.

Ante esas declaraciones, Rivas aseguró que no le sorprendió la postura política del actor. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado", afirmó la artista.

Por su parte, la panelista Latorre apuntó contra Rivas por sus dichos y la destrozó. “¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar?”, escribió en sus redes sociales.

“Qué tema el de las peronchas. No toleran al que piensa distinto. Avísenle a Rivas que peor es bancar chorros y corruptos", agregó Yanina filosa.