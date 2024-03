La sincera e inesperada confesión de Yanina Latorre a Javier Milei en plena entrevista: "Lo tenía que decir"

Embed

Milei destacó el gesto que tuvo la panelista y destacó su labor profesional: “Te agradezco tu sinceridad. Valoro enormemente tu trabajo y tu valentía y quiero mencionarlo”, le dijo.

Y Yanina amplió al respecto: “Hace poco hablé con Javier y le dije que no lo hacía por él, que lo hacía porque es lo que yo pienso”.

"Al margen de quiénes me votaron o no, yo gobierno para los 47 millones de argentinos", cerró el presidente Javier Milei.

Yanina Latorre liquidó a Maite Peñoñori tras irse de LAM: "Soberbia y sobradora"

Yanina Latorre fue durísima con Maite Peñoñori, su ex compañera en LAM, América Tv, quien en el verano dejó el programa por decisión propia para encarar un nuevo proyecto de vida e instalarse con su marido en Miami.

Durante el pase de programas con Marina Calabró en El Observador, Yanina comentó por qué no asistió a la despedida que organizó Maite en un boliche y ahí explicó las razones por las que se distanciaron.

"Era un boliche y yo no estoy para boliche, mucha gente, tengo 54. Yo estoy para sentarme, comer un rico plato de comida y un buen vaso de vino. Con LAM terminamos 22.30 y yo a las 23 ya estaba en mi casa sentada con el atún", indicó la angelita.

Y remarcó lo que le molestó de su ex compañera: "No me gustó lo que me hizo. Yo a Maite la quiero, insistí muchísimo para que venga a LAM, la extrañaba porque me parece buena periodista pero... Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora", aseguró sobre su colega.

"El día que me atacó por los K, no me habló por WhatsApp ni me preguntó en un pasillo, y eso que teníamos diálogo. Me esperó, se juntó con Josefina Pouso y Marcela Feudale, tres contra uno", recordó Yanina Latorre sobre aquel fuerte debate al aire.

"Me las comí crudas, hasta Marcelo Tinelli me felicitó. Maite me esperó, se juntaron tres, eso no se le hace una compañera porque yo nunca le hice nada. Si le dije peroncha fue porque lo pienso", manifestó.

Y siguió enojada: "La semana pasada me desacreditó (Maite) con una historia que yo mostraba, estoy haciendo un tema, remala o traé algo... Dice que estoy obsesionada con Luciana Salazar, que traiga algo ella".