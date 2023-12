La firme defensa de Diego Brancatelli a Cecilia Insigna tras las feroces críticas: "No trabaja a pedido del poder"

"La esposa de Brancatelli dice que la policía no la deja pasar por ningún lado, que quedó frente al cordón y que si reprimen le van a pegar. (Fuera de plano) La cámara gira y se ve a la mina caminar como si nada. Se pisan solos, son un circo", expresó un usuario al tiempo que muchos otros coincidieron.

En tanto, la cuenta @TeleBizarra compartió un fragmento de la cobertura de Insinga donde se la escuchar afirmar: "La policía no me deja pasar. Esta situación violenta a la gente. Soy periodista, prensa, y me dicen que no. Estoy detrás de los escudos, donde están intentando que la gente no vaya a la calle, entonces si va a reprimir a la primera que le pegan es a mí. Intransigencia absoluta de la policía, que no te deja pasar. Es un operativo un poco raro".

Así, al multiplicarse las fuertes críticas hacia la periodista en las redes, su marido Diego Brancatelli no dudó en salir a defenderla.

"Estoy orgulloso y reivindico el laburo de hoy y de todos los días de Cecilia Insinga. Gran profesional. No piensa, habla ni trabaja a pedido del poder. Simplemente dice la verdad. Lo que ve. Quizás esto le moleste a muchos. Incluso a compañeros. Ella es libre y eso no tiene precio", escribió directo y sin vueltas el periodista de C5N.

La reacción de Diego Brancatelli cuando se enteró del triunfo de Javier Milei

Diego Brancatelli, reconocido periodista de Argenzuela y ferviente defensor del candidato por la Unión Por la Patria, se expresó con frustración y enojo luego de la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa en noviembre pasado en el Balotaje 2023, asumiendo así la presidencia de Argentina.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Brancatelli, conocido por su apoyo al anterior candidato, dejó entrever su descontento con el resultado, manifestando: "¿Qué voy a hacer? Me preguntan muchos. Seguir trabajando como lo hice toda mi vida. Diciendo lo que pienso y siento mientras me lo permitan".

Sus palabras, marcadas por un tono de resignación y preocupación, denotaron su desacuerdo con las propuestas y el rumbo que, según él, podría tomar el país bajo el mandato de Milei. Sin embargo, el periodista no se detuvo allí, expresando su deseo de haber advertido a la población sobre las posibles consecuencias de esta elección: "Me duermo tranquilo sabiendo que hice lo posible por advertirle a la gente el país que se podía venir. Esto ya lo vivimos. Ojalá sea diferente".

La reacción de Diego Brancatelli cuando se enteró del triunfo de Javier Milei

A pesar de bloquear las respuestas a su publicación, numerosos usuarios no tardaron en citar su post, vertiendo comentarios negativos y algunas provocaciones hacia Brancatelli. Algunos de los mensajes dirigidos a él fueron: "No cumplís nunca con tu palabra. Fundiste un negocio, cagaste gente. No te vas del país, como siempre"; "Solo que para viajar lo tendrás que hacer con tu plata. Se te acabó el curro"; "abrí de nuevo el kiosco que seguro te va a ir mejor, Dieguito"; "Miralo al cagón este como cierra los comentarios".

Otros internautas también expresaron su descontento hacia Brancatelli, con comentarios como: "Diego, basta de vivir del Estado"; "¿Trabajar? No dejás poner comentarios. ¿Vos? Trabajar... Pobrecito. Nunca te olvides el ejemplo que sos para tus hijos. Parásito"; "Aprovechá y andáte con Rial. Menos mal que tu jermu trabaja en TN. Para comer vas a tener, sino pedile a tu ídola Cristina".