La firme opinión de Tomás Yankelevich sobre la denuncia contra Marley: "La verdad no es absoluta"

Y agregó: "Como en su momento estuve, ahora obviamente está Darío Turovelzky y Guillermo Pendino, no puedo hablar por ellos, porque es un tema de ellos. Pero la verdad es que todo lo que sucede, desde mi punto de vista, definitivamente me sorprende. Creo que él lo está tratando de la manera más correcta, que es en el momento que alguien viene y me hace una denuncia, me siento, lo hablo, digo lo que pasa y trato de contar la verdad".

"Puede haber dos verdades. La verdad no es absoluta. Ojalá que todo se esclarezca porque le tengo mucho aprecio a él y espero que eso ayude no solamente a él sino también a Adrián (Molina, el denunciante)", sostuvo el hijo Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Ahí, el cronista Alejandro Castelo le mencionó la segunda denuncia presentada por un hombre oriundo de Paraná, Entre Ríos, quien afirmó haber mantenido un vínculo sentimental y sexual con Marley. "No tengo idea, no lo sigo. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista, y espero por el bien de Ale, que le tengo mucho aprecio, que las cosas salgan bien para él", cerró.

Embed

La contundente reacción de Marley ante una nueva denuncia en su contra

Este jueves se conoció que radicaron una nueva denuncia judicial contra Marley por parte de "una persona que prefirió mantener la reserva de su identidad. Tiene el mismo representante legal que Adrián Molina, el primer denunciante, el doctor Martín Apolo", según informaron en Socios del espectáculo.

En el programa de El Trece leyeron el testimonio de la presunta víctima: "En el año 2008 fui víctima de abuso sexual por la persona llamada Alejandro Whiebe y conocida artísticamente como Marley. En esa época vivía en Paraná. Era pianista. Quería crecer. Quería progresar. Y para lograrlo contactaba gente del medio para que me ayudara. Lo contacté por Facebook. Mi memoria puede fallar en algunos datos pero no olvidaré jamás el abuso. Me compró un pasaje de avión. Al aterrizar en Aeroparque le mandé un mensaje para avisarle que había llegado y me dijo que me estaba esperando en su auto".

Embed

"Subo al auto, lo saludo, me dice vamos a casa. Llegamos a un barrio cerrado en Don Torcuato. Había un gran living con un sillón en forma de l. Había una mesa y un televisor, el televisor más grande que vi en mi vida. Tengo recuerdos que son borrosos o vagos. Me manoseó. Me dijo de ir a su habitación. Accedí. Estaba nervioso y muy incómodo. Fuimos por la escalera. Se sacó la ropa, hasta la ropa interior, se acostó, yo me sentía incomodo y nervioso. No podía hablar. Estaba sentado al pie de la cama y él estaba desnudo", afirmó el denunciante.

En A la tarde indicaron que se comunicaron con Marley para intentar tener una repuesta de su parte ante esta nueva denuncia.

El conductor advirtió que le llama la atención que la nueva denuncia venga también de la mano del mismo abogado que el anterior caso y remarcó que irá a la Justicia para presentar todas sus pruebas. "Es todo cualquier cosa. Del mismo abogado. Pronto voy presento todo y acciono penalmente", fueron las palabras del animador al periodista Damián Rojo.