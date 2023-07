La firme posición de Fabián Cubero ante el último conflicto con Nicole Neumann: "Tendré menos..."

Y sobre la distante relación de Indiana con Nicole, Cubero comentó: "Por respeto a la nena no se puede hablar demasiado de eso. Todo el tiempo hago revisión y hablo mucho con la psicóloga. Estoy ahí tratando de emparejar la cosa".

Consultado sobre si algún día llegará la paz entre los dos, Fabián fue sincero: "Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimistas".

Y sobre este problema por las fechas de las vacaciones, Cubero comentó: "Se tendría que hablar pero hay cosas que no se terminan hablando, por eso este tema de las vacaciones. Tendré a las nenas un poco menos de lo que corresponde pero no me voy a hacer mucho drama ya".

"Me acomodo no pasa nada, vamos a disfrutar igual", finalizó la actual pareja de Mica Viciconte, también presente al momento de la entrevista.

Cómo fue el inconveniente de fechas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori dio detalles del viaje de Nicole Neumann con sus otras dos hijas Allegra y Sienna al exterior, que habría detonado otro frente de conflicto con Fabián Cubero.

"Un viaje que estaba planeado de Nicole a Disney y Miami con sus hijas y no podía porque Fabián Cubero le había revocado el permiso para salir al exterior. Pide un permiso y la Justicia le da la derecha (a Nicole)", comenzó la periodista.

"Viajó el 6 de julio con Sienna y Alegra y Manu Urcera y van a regresar el 17. Hay un tema porque por el lado de Fabián Cubero habían programado vacaciones familiares al Norte desde el 16 de julio", precisó.

Y remarcó el conflicto existente: "Por un día las nenas no van a llegar y las dos más chicas se quedan sin las vacaciones con el padre. Ya tenían contratado pasajes y hotel a Salta y Jujuy y ahora las nenas no van a poder viajar".A lo que la panelista insistió: "Me dijeron la comunicación (entre Nicole y Cubero) es cero, directamente por abogados". Y ahí Karina Iavícoli sumó: "Nicole habría pedido estas vacaciones hace tres meses".