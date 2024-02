La firme reacción de Majo Martino cuando Locho Loccisano aseguró tener una relación "mínima" con ella

Embed

Cuando volvieron de la nota, en el piso de Mañanísima, Majo Martino no ocultó su incomodidad por las declaraciones de Locho Loccisano. "No me gustó. Dijo ‘lo mínimo y necesario’ y es ‘lo justo y lo necesario’… Yo ya no quiero hablar más del tema. Me cansé”, contestó, tajante.

A la periodista le cayó mal la actitud que tuvo su ex con el chef Santiago Albornoz, que estaba en el lugar donde se hizo la entrevista, pero fue notoriamente menospreciado por el entrevistado. “¡Basta! ¿Qué es esto?”, sentenció la panelista, indignada.

La incómoda reacción de Locho Loccisano al hablar de los rumores de romance entre Majo Martino y Santi del Azar

Locho Loccisano y Majo Martino se enamoraron durante su estadía en la primera edición del reality El hotel de los famosos, se pusieron de novios y tras una relación de algo más de un año anunciaron su separación hace unos meses.

Ahora, tras la declaración de interés por la periodista por parte de Santiago del Azar, compañero suyo en Mañanísima (el Trece) y también chef del reality donde Majo y Locho se conocieron, fue Locho Loccisano quien se refirió al tema visiblemente molesto e incómodo.

Entrevistado por Intrusos (América TV) en un evento en el que también se encontraba el cocinero, Locho se negó a compartir la nota con del Azar.

Si bien le aseguró al cronista que Majo "no está saliendo" con Santi, y dejó en claro que mantiene contacto permanente con ella, Loccisano explicó su negativa a cruzarse con el chef. "No me parece correcto", disparó y apuntó filoso: "Mirá si yo voy a opinar de las parejas de mi ex pareja. Me parece una falta de respeto para ella, para su soltería, hasta poco digno de mí me parece. Salvo que el tipo sea un pelotu..., un violento... lo mato. Le rompo la cara y me meto con todo".

Asimismo, frente a la consulta de si sigue queriendo a su ex novia, Locho Loccisano fue claro y directo: "¡¿Pero cómo no la voy a querer?! Majo es mi familia de verdad, y le sigo hablando, hablo con la familia de ella y está todo re bien".

Por último, sobre si descarta una vuelta con Majo, Locho fue rotundo al afirmar "no la descarto lo dije siempre. La sigo amando", dejando una puerta abierta a una reconciliación.