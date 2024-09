La firme reacción de Milett Figueroa sobre la posibilidad de que Marixa Balli sea jurado del Cantando 2024

A lo que la conductora recordó su primer encuentro laboral con Marixa cuando era niña: "Amo, con Marixa hicimos las diosas del verano, tenía 14 años. Ahí se hizo famosa, se arenaba todos los pechos y corría por el mar. Yo fui con mi mamá, era menor", comentó.

Mientras la conductora hablaba, Milett Figueroa hizo gestos a cámara de aprobación para que Marixa se suma al certamen, mientras se veían imágenes de la intérprete de Cachaca en esa época.

Minutos más tarde, la novia de Marcelo Tinelli tomó la palabra y admitió: “Me encanta Marixa para que este en el VAR o como jurado. Me parece que tiene mucha, mucha cancha para eso”, señaló con firmeza la modelo, aprobando la posible incorporación de la morocha al certamen.

Florencia Peña tras el debut del Cantando 2024: el jurado que la sorprendió y el disgusto con una participante

Florencia Peña tuvo finalmente su debut al frente del Cantando 2024 por la pantalla de América TV. Luego de la primera gala, la conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y contó cómo se sintió por primera vez al frente del certamen.

"Estoy muy contenta. El disgusto fue Josefina (Pouso), siempre hay un disgusto. Siempre el arranque de estos programas son difíciles, me parece que fue un lindo y prolijo primer programa, vamos a ir creciendo", indicó la actriz y conductora.

Y remarcó: "Es lindo para mí ser la conductora de este Cantando porque es la primera vez que hay una conductora sola y estoy contenta que me hayan elegido".

En cuanto a Pouso, que cantó Paisaje de Gilda y recibió duras notas del jurado, Flor Peña comentó: "Por lo menos tiene actitud, vamos a esperar un poco".

Sobre su mirada del jurado en las primeras devoluciones, indicó: "No estuvieron tan malos, son duros pero estuvieron bien. Me parecen los cuatro re picantes y me gustó mucho Milett (Figueroa)".

Ahí Alfa apareció y mostró su indignación por no poder cantar como estaba previsto: "Lo arregló todo ella y ahora está gozando, se va a la casa cagándose de risa, empezamos mal". A lo que Flor Peña contestó entre risas: "Ya está preparado para mañana, duerme así hoy".