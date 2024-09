Florencia Peña tras el debut del Cantando 2024: el jurado que la sorprendió y el disgusto con una participante

Y remarcó: "Es lindo para mí ser la conductora de este Cantando porque es la primera vez que hay una conductora sola y estoy contenta que me hayan elegido".

En cuanto a Pouso, que cantó Paisaje de Gilda y recibió duras notas del jurado, Flor Peña comentó: "Por lo menos tiene actitud, vamos a esperar un poco".

Sobre su mirada del jurado en las primeras devoluciones, indicó: "No estuvieron tan malos, son duros pero estuvieron bien. Me parecen los cuatro re picantes y me gustó mucho Milett (Figueroa)".

Ahí Alfa apareció y mostró su indignación por no poder cantar como estaba previsto: "Lo arregló todo ella y ahora está gozando, se va a la casa cagándose de risa, empezamos mal". A lo que Flor Peña contestó entre risas: "Ya está preparado para mañana, duerme así hoy".

Florencia Peña Cantando 2024.jpg

La pregunta al hueso de Marcelo Polino a Cachete Sierra sobre Emilia Attias en el Cantando 2024

Este lunes, comenzó el Cantando 2024, América Tv, y Agustín Cachete Sierra fue el primer participante en romper el hielo en la pista. El actor abrió el certamen y cantó junto a su partenaire Marcia Rubido la canción de Trueno, Dance Crip.

Luego, el exigente jurado -compuesto por Milett Figueroa, Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino- le dio la devolución a Cachete y le reveló su puntaje.

Sin embargo, Polino antes de decirle qué le pareció su performance, le hizo una preguntita. "Antes de la devolución, me quiero sacar este expediente Polino que me quema en las manos, si me permiten, que me manda mi equipo que te pregunte si estás saliendo con Emilia Attias", disparó el periodista.

"Esto figura acá, esto es sagrado, esto es la biblia del Cantando", agregó Polino. "No, no salgo con Emilia Attias. No tengo nada que ver, más que amistad con ella, obvio", le respondió el actor. "Acá en los expedientes figura eso, por ahora te creo", lanzó Polino.