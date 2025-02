La firme reacción de Wanda Nara ante el descargo de Mauro Icardi: "Presencié cosas graves"

Además, en otra de sus historias publicó un chat de WhatsApp con Wanda donde la misma lo invitaba a saludar a uno de sus hijos por ser su cumpleaños.

En este contexto, a los pocos minutos de los posteos de Icardi, la conductora se puso en contacto con LAM (América) y habló con Ángel de Brito para responder a las palabras de su ex marido.

“Es verdad que por presión de los medios, y de todos, siempre intenté que él tuviera vínculo, lo invité a cada cumpleaños, y le ofrecí llevarlos a su cumpleaños, a lo que él se negó”, admitió la mediática.

Acto seguido, reveló: “Yo no quería que pierdan contacto pero que sea controlado porque yo presencié cosas graves. El colegio presentó denuncia penal, Maxi hizo la denuncia, y presentamos todo”.

“¿Cómo no voy a defender a mi hijo? A partir de ahí lo tengo bloqueado de todos lados. Él ya tenía denuncias de violencia hacia mi, pero ahora empezaron a hablar los chicos con psicólogos y ellos tienen la obligación de denunciar. Por eso está tan sacado él”, concluyó.

Yanina Latorre puso en duda el relato de Wanda Nara y la liquidó: "Es un invento"

En LAM (América TV), Yanina Latorre explotó este jueves contra Wanda Nara y puso en duda su relato: "No le creo a Wanda. Los chicos son fáciles de manipular", afirmó.

"Yo digo: Wanda y Maxi (López) están tan preocupados por los pibes violentados. ¿Dónde están los dos? Wanda está boludeando en Turquía subiendo fotos en tetas y en bikini", comenzó diciendo la angelita enojadísima.

"A mí me viene el colegio Lincoln con esto, intercambio mails todo el sábado y domingo con el colegio y creo que mi hijo era golpeado o maltratado por el que fue mi marido, yo no me voy a Turquía a pelotudear, siguió furiosa y remarcó: "Por favor, hablemos con la verdad".

Acto seguido, se generó en el estudio una candente discusión donde el conductor Ángel de Brito tuvo que pedir que apagaran los micrófonos de las panelistas.

Luego, continuó Yanina: "Si ella está tan preocupada, qué hace en Turquía?". "Wanda está más preocupada por Jalil, el defensor de menores, por ir con L-Gante y fue a Turquía... a ver el premio de Wanda es un invento".

Ahí, De brito le preguntó a su compañera por qué estaba enojada con Wanda: "¿Te molesta más que Wanda esté en Estambul que la posibilidad de que Mauro Icardi le haya pegado a los chicos?". "La conozco, todos los días va inventando algo. No le creo, los chicos son fáciles de manipular. Yo no puedo decir que no le creo a un chico, creo que los chicos están metidos en tal quilombo que no entienden nada. Están de un lado, del otro, les llenan la cabeza, van, vienen", le respondió.

Además, contó: "Vos las escuchás a Francesca e Isabella cuando están con Icardi, que tengo los audios, nunca los mostré porque estoy en contra de eso, y las nenas les reprochan a la madre. Vos las escuchás con Wanda... yo llegué a escuchar un audio que decía 'vos estás con la China (Suárez) que es la persona que se cargó la familia de Pampita'. ¿Qué nena de ocho años va construir esa frase?", se preguntó.