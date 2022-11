La firme respuesta de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por el régimen de visitas de Giovanna

Sin embargo, este miércoles en Intrusos, la abogada de la ex vedette, María José Bertolli, aclaró que aún no hay un acuerdo legal entre ambas partes.

Embed

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por eso. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá", sostuvo.

Bertolli remarcó que no hay ningún incumplimiento por parte de Callejón. " No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", reiteró.

Por último, la abogada deslizó que la actriz decide guardar silencio para "cuidar" a su ex. "Hay muchas cuestiones que ella no deja trascender porque quiere proteger a su hija", sentenció.

María Fernanda Callejón

Conmovedora carta de Ricky Diotto tras separarse de María Fernanda Callejón

Después de que se conoció el comunicado de María Fernanda Callejón confirmando la separación, Ricky Diotto compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a puro elogio para la actriz y madre de su hija, con quien estuvo once años en pareja.

"Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", comenzó Ricky su posteo.

callejon diotto.jpg

Y siguió: "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...".

"Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija", remarcó Ricky Diotto.

Y cerró: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz".