La foto del hijo de Belu Lucius con su rostro herido que asustó a todos: qué le pasó

"Anoche pasaron cosas... Por suerte está todo bien, no hubo sutura", expresó Javier Ortega Desio el domingo en su cuenta en la red social cuando horas antes compartió varias imágenes del lindo festejo familiar.

belu lucius hijo accidente.jpg

Lo cierto es que ante la imagen que subió su pareja, Belu Lucius contó qué le había pasado a su hijo menor tras los mensajes que le llegaban de sus seguidores.

"Gracias a todas las que me mandaron mensajito por la historia que subió Javi", comenzó su mensaje la influencer.

Y contó qué le pasó a su hijo: "Anoche Benja bailando se resbaló. Por suerte el corte no fue grande. Y sí, yo tampoco lo puedo creer".

Por suerte, sólo se trató de un gran susto y una pequeña herida para el pequeño. Cabe recordar que Belu y Javier son padres también de Bautista.

belu lucius hijo accidente 1.jpg

La angustia de Belu Lucius por la dura enfermedad que padece su hijo

Hace unas semanas, en sus redes sociales, Belu Lucius contó que a su hijo mayor, Bautista, le diagnosticaron una que afecta a la piel. El niño tiene púrpura y está en tratamiento.

Pese a que el pequeño está evolucionando, en un posteo en su Instagram, la influencer expresó su enorme preocupación por ver una pronta mejoría y que las manchas en la piel desaparezcan.

“Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Si. ¿Podía llegar a pasar? Si”, manifestó Belu y compartió imágenes de los síntomas en el cuerpo de Bauti.

Más allá del drama que le generó la situación, la influencer contó que confía en la recuperación total del niño. "A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa, no hay dolor, y el pis tiene color normal. Vamos Bauti!!”, cerró.