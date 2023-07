La foto de Diego Brancatelli, que fue tomada como una provocación y desató duras críticas

Incluso, Diego Brancatelli contó que, en el viejo continente, lo perseguían para poder sacarle una foto o filmarlo, con el fin de cuestionar su estadía en las principales ciudades europeas, en medio de una importante alza del dólar.

"Qué de forros con cámara hay que soportar. Chusmas berretas", fue el mensaje que publicó el periodista, indignado por la actitud de algunos compatriotas.

En su cuenta de Instagram, Brancatelli colgó una imagen del avión, en donde aparece su mujer, la movilera de TN Cecilia Insinga, y escribió: "¿Todo el avión para nosotros? Que lindo es volar por @aerolineas_argentinas".

Esa foto y esa frase despertaron críticas de los usuarios en Twitter, que lo tomaron como una provocación a quienes lo apedrearon en las redes.

"Todo el avión de Aerolíneas para Brancatelli y su flia. Todo el déficit que eso genera para el 70% de chicos que hoy no comen", "Diego Brancatelli está contento porque tenía todo el avión de Aerolíneas Argentinas para el y su familia. Lo más feo del asunto es que nadie viaja en ese avión porque nadie tiene un mango, mientras tanto seguimos subsidiando este tipo de viajes", "Ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en la web.

Tensión en vivo en C5N: Mariana Brey enfrentó a los piqueteros de Jujuy y se peleó con Brancatelli

Mariana Brey y Diego Brancatelli mantuvieron un tenso ida y vuelta al aire el miércoles en C5N en el marco de los serios incidentes en las calles de Jujuy.

Los periodistas intercambiaron sus posturas en el ciclo Argenzuela y el sindicalista Pablo Moyano terminó abandonando el móvil ante las consultas de Brey sobre el tema.

"Si gobierna la oposición pasa lo que vemos en Jujuy", remarcó Mariana. "¿Vos de qué lado estás? Contame así entiendo tu mirada", le preguntó Brancatelli.

"Yo estoy del lado de la gente y que hoy no te corten la 9 de Julio y no pase lo de Jujuy", indicó Mariana. "En Jujuy la gente está reclamando otra cosa pero no le hagamos perder tiempo a Pablo y después opinamos nosotros en la mesa", le dijo Brancatelli.

"No invito a una discusión, simplemente le preguntaba si lo que ve es una represión o no ve gente que está prendiendo fuego y tirando piedras. Lo mismo que pasó acá hace poco y resulta ser un atentado, ahora si pasa del otro lado no es un atentado, pasa porque reprimen. Y yo veo que aparece la policía porque prenden fuego todo. ¿Qué haces? ¿Dejas que prendan fuego Jujuy? ¿Qué se hace?", le consultó la panelista a Pablo Moyano.

"Ustedes son periodistas, ¿no entienden lo que está pasando? No voy a explicar cómo fue", explicó el sindicalista.

"Veo mucho político que está gobernando haciendo política desde Twitter, no los veo viajando a Jujuy para tomar algún tipo de medida o sentarse a dialogar", le marcó Brey.

"Que se haga cargo cada político, yo no fui porque se suspendió el vuelo", se defendió Moyano. "No es su tarea pero está invitando a un paro nacional, no se puede parar el país por cualquier cosa", le dijo Brey y Moyano se terminó retirando del móvil.

"Respetemos a los invitados Mariana, tenemos un móvil", marcó Brancatelli, apoyado en su postura por Mauro Federico. Y Mariana Brey explicó: "No lo estoy atacando, le estoy preguntando, está invitando a un paro nacional. ¿Vos estás de acuerdo con esa forma de reclamo?".