La foto de Evangelina Anderson con la Copa del Mundo y un detalle que llamó la atención

Enseguida, en los comentarios muchos usuarios quedaron sorprendidos."¿Y vos por qué tenés la Copa?", "¿Es la Copa verdadera?", "No entiendo por qué la foto", "¿Es la Copa que ganó al Selección", fueron algunos de los comentarios que recibió la ex vedette.

Lo cierto es que el trofeo de la imagen en cuestión es una replica de la que ganó Alemania en el Mundial Brasil 2014 luego de vencer a Argentina por 1 a 0 en la final.

La impactante revelación de Jorgelina Cardoso sobre el momento más duro de Ángel Di María en la Selección

Tras la victoria de la Selección en el Mundial Qatar 2022, la esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, sorprendió a todos con un fuerte posteo en sus redes sociales.

“Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de él. Ahora cuando piden notas, veo y digo: ‘Este no, chau’”, expresó la pareja del jugador.

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Cardoso apuntó contra los periodistas que criticaron a su marido y a la Selección. "Hay muchos que han pasado todos los límites con las críticas. Algunos pedían su renuncia o decían: 'no sienten la camiseta'", señaló.

La botinera reveló por qué decidió hacer una lista de aquellos que cuestionaron a su pareja. "No tengo buena memoria. Por eso, cuando empezaron a ser muchos, dije: 'Yo los voy a anotar'", comentó.

"Es por Ángel porque después le armo yo las notas. La mayoría me escriben a mí para pedirme que les gestione la nota y más de una vez lo escuché llorar solo. Es ahí donde me lleno de ira", agregó.

Por último, Cardoso mencionó que, en muchas ocasiones, ella se encargó de levantarle el ánimo al jugador. "Cuando no lo llaman para la Selección, yo le he dicho: 'Vos no podes estar sufriendo por esto'. Yo sabía que él tenía mucho más para dar", concluyó.