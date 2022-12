La foto de Lionel Messi y Luis Suárez para pasar la Navidad

El goleador uruguayo es gran amigo de Messi desde hace años y pasarán la noche buena en familia en la casa del capitán argentino, invitados especialmente por él.

"Gracias por venir amigos! Los quiero mucho", posteó en sus historias de Instagram Messi con una foto junto a Antonela Roccuzzo, Suárez y Balbi.

Los futbolistas pasarán con sus familias la Navidad en el barrio privado donde vive Messi en Rosario. Ambos compartieron muchos años juntos en el Barcelona y formaron una fuerte amistad hace años.

¡A brindar por el campeonato del Mundo!

messi.jpg

Gastón Edul contó el detrás de escena de la icónica frase "¿Qué mirás bobo?" de Messi

La frase “¿Qué mirás bobo?” de Lionel Messi luego del triunfo por penales de Argentina contra Países Bajos en el Mundial Qatar 2022 recorrió los medios del mundo y se hizo meme rápidamente en las redes sociales.

"¿Qué mirás bobo? ¿Qué mirás bobo? Andá, andá pa allá bobo. Andá pa allá", se lo escucha decir a Messi muy enojado con un futbolista rival antes de dar una entrevista para TyC Sports.

Gastón Edul, el periodista que entrevistó al capitán argentino en ese momento, estuvo en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y contó el detrás de escena de aquella frase que quedó en el recuerdo de todos.

"En el momento, no me di cuenta. 10 minutos antes de que termine el partido estamos en la zona del vestuario, que ahí es siempre lo más caliente, ganen o pierdan, euforia o tristeza”, comentó Gastón Edul.

Y amplió: “Es un previo a la zona mixta, es un lugar de privilegio. Los jugadores están como terminó el partido, contentos, calientes o tristes y yo ya veía que venían todos puteándose, pero no solamente Messi, el resto de los jugadores con el resto de los holandeses".

“Creo que fue el partido más angustiante de la Selección, el clic fue ese partido, después los jugadores se dieron cuenta que podían ser campeones. Hasta ahí, había que ver. Y viene Leo caliente, con Weghorst, el 19 de Holanda, ese es el bobo. Y cuando viene, ya venía diciéndose cosas con él, el tema es que no manejas el aire”, explicó el periodista.

“Yo a Leo le avisé tres veces antes (que estaba en vivo). Cuando él empieza así, yo tenía miedo porque ahí hay gente de FIFA que anota todo lo que dicen los jugadores, y podía haber sanción. Entonces lo puse a Leo, y lo sacamos de ahí para otra cosa”, aseguró.

Y reconoció: "Cuando terminó la nota, yo no me fui con una sensación de euforia, yo digo ‘uy, lo que acaba de pasar’. Me dio miedo por él, pero después se lo tomaron a gracia los familiares, él, el plantel, el país”.

“Fue todo un gran malentendido porque el 19 durante la tanda de penales, boqueaba a los jugadores de la Selección y lo que hace es distraerlo. No le salió y Messi se enoja cuando están yendo al túnel y el 19 lo agarra de la camiseta como pidiéndosela", siguió su relato.

Y cerró: "Ahí se le cruzaron los cables. Cuando le pide la camiseta y Messi lo saca y viene a darme la nota, el holandés se queda así parado, como que se queda con cara de malo y cuando se queda ahí parado, Messi decía ‘andá para allá'”.