Aseguran que Ivana Figueiras quiere volver con un ex tras separarse de Darío Cvitanich

Y aseguró: "Ella arranca con Darío muy triste por el ex. Ella lo quiere en verdad es es volver con Fede Farinas. Ivana nunca terminó de despegar del ex". Varela indicó que se trata de un empresario que también es socio de Tini Stoessel en una marca deportiva.

Por su parte, comentó además que se contactó con Cvitanich: "Cuando hablé con Darío, no me quiso hablar de la separación y lo único que dijo es que la quería cuidar y que no tiene nada que ver con esto".

Los motivos de la separación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Tras la furia de Ivana Figueiras el fin de semana desde su cuenta en Instagram, se conocieron las razones que derivaron en su separación de Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli, a pocos meses de iniciado el vínculo.

Sobre los motivos de la sorpresiva ruptura, Karina Iavícoli explicó al aire en Infama (América Tv): "Están separados. Acá me llega información de alguien que la conoce a Ivana, y me dice: 'Sí, se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático'".

Y agregó sobre las razones que llevaron a la modelo a terminar con el ex futbolista, la panelista añadió: "Cree (Figueiras) que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque es verdad que ella cuida mucho su intimidad. Está re caliente, muy enojada".

Marcela Tauro, por su parte, resumió el contexto: "Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito y bueno, fue hace una semana ardiente".