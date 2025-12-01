A24.com

Aseguran que Ivana Figueiras quiere volver con un ex tras separarse de Darío Cvitanich

Se conoció cuál sería el deseo sentimental de Ivana Figueiras en medio de su escandalosa separación de Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli.

1 dic 2025, 15:00
El fin de semana se desató un terrible escándalo entre Chechu Bonelli, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. La modelo, cansada de los comentarios sobre su relación con el ex de la periodista, aclaró la fecha en que conoció al ex futbolista y también remarcó que se encontraba sola, dando por finalizado el noviazgo.

"Yo hoy estoy sola, muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen", lanzó Ivana en una serie de historias en Instagram el sábado.

Lo cierto es que en Intrusos (América Tv), Paula Varela aportó un dato desconocido hasta el momento en medio del revuelo por el final de la relación entre Cvitanich y Figueiras, y es que la modelo tendría intenciones de reconciliarse con su último ex.

"Ivana nunca llegó como a enamorarse mucho de Darío, en el sentido que es una relación muy joven (de poco tiempo). Y tampoco pudo soltar su relación pasada", comenzó la periodista.

Y aseguró: "Ella arranca con Darío muy triste por el ex. Ella lo quiere en verdad es es volver con Fede Farinas. Ivana nunca terminó de despegar del ex". Varela indicó que se trata de un empresario que también es socio de Tini Stoessel en una marca deportiva.

Por su parte, comentó además que se contactó con Cvitanich: "Cuando hablé con Darío, no me quiso hablar de la separación y lo único que dijo es que la quería cuidar y que no tiene nada que ver con esto".

Los motivos de la separación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Tras la furia de Ivana Figueiras el fin de semana desde su cuenta en Instagram, se conocieron las razones que derivaron en su separación de Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli, a pocos meses de iniciado el vínculo.

Sobre los motivos de la sorpresiva ruptura, Karina Iavícoli explicó al aire en Infama (América Tv): "Están separados. Acá me llega información de alguien que la conoce a Ivana, y me dice: 'Sí, se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático'".

Y agregó sobre las razones que llevaron a la modelo a terminar con el ex futbolista, la panelista añadió: "Cree (Figueiras) que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque es verdad que ella cuida mucho su intimidad. Está re caliente, muy enojada".

Marcela Tauro, por su parte, resumió el contexto: "Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito y bueno, fue hace una semana ardiente".

