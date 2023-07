Se supo con quién vivirán los hijos de Wanda Nara tras la llegada de Maxi López al país

A mediados de la semana pasada Wanda Nara se hizo estudios de rutina de cara a un viaje familiar y como los resultados no fueron los esperados, terminó internada para someterse a nuevos chequeos y determinar qué tiene, si bien Jorge Lanata aseguró que se trata de leucemia. En medio de toda esta situación, Maxi López no dudó en tomarse un avión y venir al país para ayudar a su ex con el cuidado de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.