La foto de Romina Uhrig que desató rumores de romance con un famoso basquetbolista

En el perfil de Twitter del programa de Ángel de Brito en América TV compartieron una foto del encuentro de la ex gran hermano y el deportista uruguayo.

En la imagen se los ve disfrutando de una comida en un exclusivo restaurante. Está está con una gran sonrisa, hablándole casi al oído a Miguel Barriola. Habrá que esperar para saber si es el inicio de una historia de amor y apuestan al futuro o si es algo pasajero.

La feroz reacción de Alfa ante los polémicos mensajes entre Romina Uhrig y Maxi Guidici

Días atrás, el ex Gran Hermano Maxi Guidici sorprendió con unos polémicos comentarios en un vivo de Romina Uhrig donde insinuaba que ambos estaban comenzando un romance.

“Basta…nos gustamos…digámoslo y listo”, “Digamos la verdad Romi…yo siento que no puedo esconder más esto”, “Hicimos el amor pero no vamos a contar más”, fueron algunos de los mensajes que el cordobés dejó en la transmisión de su ex compañera.

Inmediatamente, esta situación encendió las alarmas entre los fanáticos de Gran Hermano y alguien que se mostró muy indignado con la situación fue Alfa, otro de los ex hermanitos.

Suecede que desde las redes de LAM (América) compartieron la noticia, y Alfa no dudó en responderle por mensaje directo. “No sabe como trascender este pelotudo”, escribió en el chat que el mismo programa compartió.