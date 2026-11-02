Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan Chicago, el musical: todos los detalles

En mayo de 2027, Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizarán “Chicago – El Musical” en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films. El emblemático éxito de Broadway estrenará en Buenos Aires con una nueva puesta que reunirá a ambas artistas en los papeles de Roxie Hart (Florencia Peña) y Velma Kelly (Juliana Gattas), respectivamente. Con una historia tan provocadora como vigente, extraordinarias coreografías, deslumbrantes números musicales y el jazz como sello distintivo, el espectáculo se perfila como una de las grandes apuestas de la próxima temporada teatral.