La frase fatalista de Wanda Nara tras los chats que filtró Mauro Icardi

"Situación de domingo de soltera", dice Wanda y muestra a Zaira, concentrada con su clase de meditación. "Ahí vemos a esta loca... haciendo su clase de yoga.... ¡esto es muy fuerte!", comenta la empresaria.

La conductora no se altera por las opiniones de su hermana y sigue adelante con su práctica. "Esta imagen me la voy a evitar para no terminar de pegarme un corchazo", agrega la rubia, en clara referencia al difícil momento que atraviesa a nivel sentimental.

El detalle en el Instagram de Wanda Nara, que genera incertidumbre sobre su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó que se separó de Mauro Icardi. La botinera publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que su relación con el jugador está terminada.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo la rubia en el posteo.

Después de la historia, donde anuncia su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática. Todos los programas de espectáculos vuelven a hablar de ellos.

En el perfil de Instagram de la botinera hay un detalle que llama poderosamente la atención. ¿De qué estamos hablando? La rubia aún sigue al padre de sus hijas en dicha red social. El futbolista también sigue a su pareja.

Ese dato hace pensar a algunos seguidores de Wanda y Mauro que todo podría ser padre de una jugada estratégica para seguir en el centro de la escena mediática, un lugar que conocen muy bien.