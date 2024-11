La frase más letal de Pampita después que Moritán confesara que la sigue amando: "Hay cosas que..."

En el ciclo que conduce Ángel de Brito hablaron también con Pampita, quien se hizo presente en un evento, y le preguntaron por estas palabras de su ex, de las cuales no estaba al tanto.

"Le hicimos una nota a Roberto y dijo que él todavía te ama", le avisó el conductor. A lo que la modelo comentó: “No sé nada, no vi, estuve trabajando".

Y dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de una reconciliación: “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo muy claro desde el día 20 (de septiembre) que eso iba a ser así".

"Me agarra en un momento de mi vida personal que hay cosas que estoy muy segura que no quiero para mí. Tal vez antes hubiese reaccionado distinto. En este momento hay cosas que no quiero”, fundamentó la modelo con firmeza.

Y sobre las razones que derivaron en la conflictiva separación, Pampita explicó: "Tampoco quiero ahondar mucho. La política ni el dinero no tienen nada que ver. Vamos a ser familia siempre con respeto, amor y con cariño”.

El llamado que le hizo Moritán a Pampita y que puso en aprietos a la modelo

Luego de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Pampita reconoció estar comenzando una relación con el polista Martín Pepa, e incluso se mostró públicamente junto a él.

“Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien”, contó la modelo en el living de Susana Giménez.

En este contexto, este martes en LAM, América Tv, el panelista Pepe Ochoa reveló el inesperado llamado que Moritán le hizo a Pampita sobre su nueva relación.

“Hay un tema que Roberto lo tiene mal desde el viaje a Londres. Hay algo de ese viaje que no le gustó y yo sé que Roberto llamó a Pampita para preguntarle el tema del anillo de compromiso”, detalló.

Lo cierto es que durante su último viaje, Pampita estuvo junto a Pepa y tras una foto con una alianza dorada, surgieron versiones acerca de un posible compromiso en la pareja.

“Hay un anillo se empezó a rumorear que se lo había regalo Pepa. Roberto la llama por teléfono a Pampita y se lo pregunta”, precisó Pepe sobre la charla entre Moritán y la modelo.